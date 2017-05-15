Эксперт об атаке WannaCry: основная цель точно не деньги

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В глобальной вирусной атаке стоит винить спецслужбы США. В этом уверен президент Microsoft Брэд Смит. Он подчеркнул, что именно украденные данные из АНБ затронули пользователей по всему миру. По мнению Смита, это равносильно тому, если бы у армии США украли несколько ракет «Томагавк».

Президент Microsoft заявил, что правительство должно перестать собирать данные об уязвимостях для использования в собственных интересах, необходимо их передавать напрямую разработчикам. Хакерские атаки с использованием вируса WannaCry прошли по всему миру 12 мая. От кибератаки в общей сложности пострадали 200 тысяч человек в 150 странах. Атака – это проба пера, заявил в эфире радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании "Cisco Systems" Алексей Лукацкий.

«Пока рано делать какие-то однозначные выводы, атака еще идет, и сегодня, наверное, будет вторая волна. Это скорее проба пера и проверка возможности этого кибер-арсенала. Исходя из масштаба бедствия пока это не деньги, потому что у менее опасных шифровальщиков ущерб гораздо выше, доходы хакеров гораздо выше, на порядки. Пока мы видим очень смешные суммы в масштабах всей хакерской кампании, поэтому, я бы предположил, что пока основная цель точно не деньги. Повторить атаку, к сожалению, можно, потому что, несмотря на всю шумиху, которая сейчас идет, огромное количество администраторов IT-служб достаточно безалаберно относятся к обновлению своих программ. И я думаю, что даже через неделю найдется немалое количество компьютеров, которые будут не обновлены против данной уязвимости. Противодействие было еще в марте разработано компанией Microsoft, и для многих пользователей оно могло быть установлено автоматически, но, к сожалению, далеко не все включают функцию автоматического обновления своих операционных систем, и вот мы видим результат», - пояснил эксперт.