Порошенко сделал Tor и Opera самыми популярными браузерами на Украине

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Всего через сутки после введения украинскими властями запрета на доступ для граждан Украины к российским соцсетям и почтовым сервисам лидером по поисковым запросам украинского сегмента Интернет стали сервисы, позволяющие обойти этот запрет.

Украинские СМИ отреагировали на запросы общества и стали активно рассказывать о самых простых способах обойти запрет.

Предположим, у вас браузер Opera. Всего лишь нужно в настройках включить Opera Turbo. Пишет издание «Факти». По данным того же издания ВКонтакте — крупнейшая соцсеть на территории Украины по аудитории и охвату, поиск Яндекс в UAнете — второй по популярности после Google.

По данным Gemius на февраля 2017 года, ежемесячная аудитория Одноклассники в Украине составляет 9,5 млн человек. Каждый день соцсеть посещают 5,4 млн.

По данным издания fromua украинцы крайне заинтересовались вопросом, что же такое VPN. Кроме того, также взлетела популярность браузера Tor.

ТСН (одна из крупнейших телекомпаний Украины) подробно рассказывает про Tor и его возможности.

Дальше всех продвинулся korrespondent.net, дав пошаговую инструкцию с иллюстрациями по обходу блокировок. Инструкция в икеевском стиле позволит любой домохозяйке настроить беспрепятственный доступ к любимым «Одноклассникам».

*Стоит напомнить, что эти же сервисы и программы позволяют обойти ограничения на доступ к информации введенные любыми властями любых стран.