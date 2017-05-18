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Губернатор Кубани раскритиковал состояние городского пляжа в Анапе

Как отметил глава региона, городской пляж можно назвать диким: нет лежаков, зонтиков, не разравняли и завезенный песок.

– Я с трудом отличил бы этот пляж от дикого. Анапа – это детский город-курорт, а у нас полоса препятствия из завезенного песка. Никакого комфорта для людей, – заметил губернатор края.

Глава муниципалитета Сергей Сергеев заверил главу региона, что до начала курортного сезона, пляж будет приведен в порядок.

Губернатор рекомендовал главе города ускорить подготовку к приему отдыхающих.

– Мы не можем оправдываться тем, что еще есть время. Сейчас пляжа нет, давайте это объективно признаем. Он должен быть комфортным и благоустроенным, – подытожил Вениамин Кондратьев.

Напомним, глава региона сегодня проведет в городе-курорте выездное расширенное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Краснодарском крае, где обсудят вопросы готовности санаторно-курортного и туристского комплекса края к предстоящему летнему сезону 2017 года.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Тема дня

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Губернатор Кубани раскритиковал состояние городского пляжа в Анапе

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