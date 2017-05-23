В Краснодаре прошло заседание Президентского совета по развитию физической культуры и спорта

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Рассказал Владимиру Путину, что на Кубани в приоритете — развитие спорта пешей доступности. В районах края сейчас работает 282 спортивные школы. В 2016 году из регионального бюджета выделили 50 млн рублей, чтобы построить 25 многофункциональных спортплощадок. В 2017 году предусмотрено еще 20 млн рублей на создание 10 новых площадок в районах. Пишет Вениамин Кондратьев в facebook.

Помимо того, озвучил предложение — произвести стопроцентное «импортозамещение» футбольных легионеров в России. Нам нужно искать и воспитывать своих звезд футбола. В одном только Краснодаре этим спортом сейчас занимаются тысячи мальчишек. Тем из них, кто хочет сделать футбол своей основной профессией, нужна мотивация и поддержка всего государства. Рад, что глава РФ эту идею поддержал.

Кстати, будущие футбольные чемпионы уже ходят в академию ФК «Краснодар». Перед совещанием вместе с Владимиром Путиным и главой FIFA Джанни Инфантино мы побывали в этом учебном заведении. Показали Президенту и стадион «Краснодара», а также многофункциональный комплекс «Город спорта».

Фото Вениамин Кондратьев в facebook.