Правительство РФ окажет помощь пострадавшим от пожаров в Красноярском крае

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Ход ликвидации последствий крупных пожаров и оказание всесторонней помощи пострадавшим в Красноярском крае, где сложилась наиболее сложная пожароопасная обстановка, находится на личном контроле главы МЧС России Владимира Пучкова, который в настоящий момент с оперативной группой чрезвычайного ведомства находится в зоне ЧС.

«Я прибыл в Красноярский край по поручению Президента РФ, чтобы быстро и оперативно организовать решение всех вопросов оказания помощи каждому, кто оказался в беде», - сказал Владимир Пучков. Глава МЧС России принял решение оставить в каждом пострадавшем населенном пункте оперативную группу для решения всех проблемных вопросов. Он распорядился в ближайшее время восстановить все документы, утраченные в результате пожаров.

«Из резервного фонда правительства РФ каждому пострадавшему будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, за утраченное имущество будет выплачена компенсация в размере 100 тысяч рублей. Оперативные группы будут работать с каждой семьёй, чтобы учесть все пожелания по жилью. Оно должно быть восстановлено до 30 сентября», - сказал он на встрече с жителями посёлка Стрелка Лесосибирского района Красноярского края.

Владимир Пучков подчеркнул, что каждая семья будет сама принимать решение, оставаться в этом населённом пункте или переезжать в другой.

Пока оставшиеся без крова люди будут находиться в пунктах временного размещения. «В них предусмотрено все самое необходимое для жизни, в том числе питание четыре, пять раз в день. На содержание одного человека в сутки в ПВР выделяется 250 рублей», - сказал глава МЧС России. Он поблагодарил местных жителей за стойкость, терпение и самоотверженность в этой сложной ситуации

Источник: МЧС