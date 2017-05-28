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Владимир Синяговский проголосовал на праймериз «Единой России»

Сегодня в Новороссийске и по всему Краснодарскому краю проходят праймериз кандидатов в ЗСК от «Единой России».
Одним из первых на участок для голосования расположенный в МКЦ пришёл депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.

Депутат отметил важность сегодняшнего мероприятия.
- Праймериз позволяют желающим вступить в предвыборную гонку реально оценить свои силы. Увидеть уровень народного доверия. Сказал депутат. 
Праймериз определят список кандидатов от партии власти на выборах в Краснодарском крае и еще 6 регионах России.

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Категория: Новости / Тема дня

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