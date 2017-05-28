Владимир Синяговский проголосовал на праймериз «Единой России»

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Сегодня в Новороссийске и по всему Краснодарскому краю проходят праймериз кандидатов в ЗСК от «Единой России».

Одним из первых на участок для голосования расположенный в МКЦ пришёл депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.

Депутат отметил важность сегодняшнего мероприятия.

- Праймериз позволяют желающим вступить в предвыборную гонку реально оценить свои силы. Увидеть уровень народного доверия. Сказал депутат.

Праймериз определят список кандидатов от партии власти на выборах в Краснодарском крае и еще 6 регионах России.