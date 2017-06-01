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В Новороссийске с сегодняшнего дня ограничат движение большегрузов

С 1 июня на региональных дорогах (850 км), ведущих к побережью с 9-00 до 21-00 часов запретят движение транспортных средств с максимальной массой более 12 тонн, но только при температуре воздуха более 32ОС.

- Новороссийск также будет руководствоваться этой нормой. Запрет будет действовать вплоть до 31 августа 2017 года, - пояснил заместитель главы города Новороссийска Александр Яменсков. – Терминалы для большегрузов есть в посёлке Верхнебаканский и Владимировке, там созданы все необходимые условия для удобства водителей: туалеты, кафе, мусорные контейнеры.

Ограничительные меры приняты в связи с потоком туристов и их комфортным пребыванием на отдых в Краснодарский край.

 

Источник: Подготовлено пресс-службой администрации МО Новороссийск. Публикуется без правок и исправлений.

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Категория: Новости / Тема дня

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