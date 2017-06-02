Губернатор Кубани и Чрезвычайный и Полномочный Посол Нидерландов в России обсудили перспективы сотрудничества региона и королевства в сфере АПК

/Тема дня/

Встреча Вениамина Кондратьева и Рене Джон-Бос состоялась в рамках XXI Петербургского экономического форума.

Глава Краснодарского края отметил работу предприятий Нидерландов в аграрном секторе региона. В прошлом году в Краснодаре были подписаны соглашения о взаимодействии края и страны, касающиеся создания питомника и сада фруктовых деревьев, центра обучения специалистов, поставки голландского оборудования на Кубань.

– Регион заинтересован в сотрудничестве с королевством в животноводстве и птицеводстве, – подчеркнул Вениамин Кондратьев. – Нидерланды – это страна с высокой культурой сельского хозяйства, очень сильным АПК, нам важно посмотреть на ваш опыт, где-то взять его за основу.

По словам Рене Джон-Бос, успешное развитие агропромышленного комплекса Нидерландов во многом является результатом тесного взаимодействия государства, бизнеса и ученых.

– Сегодня осуществляется сотрудничество между Кубанским аграрным университетом и университетом прикладных наук в городе Дронтен, где есть сельскохозяйственный факультет. Наше сотрудничество можно построить также и в этой области, – предложила посол.

Кроме того, в ходе встречи Вениамин Кондратьев пригласил делегацию Нидерландов и лично Рене Джон-Бос принять участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В прошлом году внешнеторговый оборот Краснодарского края и Нидерландов составил около 225 млн долларов США. На территории региона сегодня работают 26 предприятий с инвестициями из Нидерландов.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края