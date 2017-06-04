Роман Некрасов: «Частные трейдеры в России – просто космонавты»

/Тема дня/

Роман Некрасов, трейдер, основатель MarketLab в интервью порталу Finversia.ru называет вещи своими именами: откровенно, честно, без излишней политкорректности.

- Роман, начнём с вашего детища, с MarketLab. Когда был создан проект?

- В 2014 году. Стартапам в области финансовых медиа трудно развиваться. Сейчас это такой полупрофессиональный-полулюбительский проект. Примерно по тысячи уникальных пользователей заходит в день. Постепенно поднимаемся в поисковой выдаче, по низкочастотным запросам можем с лёгкостью попадать в Яндекс. Проект авторский. Трейдерско-инвесторское СМИ. Мне интересно делать это в формате социального медиа. Потому что корпоративные новости вообще никому не интересны. Люди хотят видеть социальных героев и антигероев. Для них это пример, образец для подражания. Когда я пишу про известного трейдера, который рассказывает про свой маржинколл - у людей это вызывает куда больше интереса, чем если бы я написал про Костина, который на LSE открыл торги. Но понимание нужного правильного формата приходит с опытом. И конечно же скандалы, интриги, расследования. Полиция пришла с обыском к какому-то брокеру. Или у двух ведущих брокеров возникли проблемы с санкциями. Как дальше будет развиваться проект тяжело сказать, без ресурсов далеко мы не уедем, нужно расширять команду.

- Знаю, насколько тяжело продвигать такие СМИ.

- Есть мизерные потоки от инвесторов. Монетизация может быть либо в виде подписки, либо прямой продажи рекламы. Но для подписки нужен уникальный контент - такой как у Bloomberg или Reuters. А чтобы создавать такой контент, нужна команда. А команда – это деньги. Замкнутый круг. Но у меня есть желание продолжать этим заниматься.

- Вы же все это затевали не для денег? Для популяризации?

- Знаете, если бы я возглавлял службу по финансовой грамотности в ЦБ, я бы рассуждал о финансовой грамотности, зная, что в конце месяца на карточный счёт капнут деньги. Да, миссия проекта – популяризация фондового рынка, но цели – коммерческие. Потому что будут деньги – я наберу команду, буде делать контент ещё лучше. Деньги - это инструмент.

- Если проект коммерчески не продуман, то никакие сверхидеи не работают?

- Вот даже пресс-служба ЦБ не всегда готова идти на контакт. Одно дело, если к ним пришёл репортёр из Интерфакса или РБК. И другое дело – из Маркетлаба. Отношение брезгливое. В ЦБ в этом смысле снобы полнейшие. Пресс-служба прямым текстом мне говорит: ты подрасти, набери статусных спикеров.

- Вы писали для Fomag, делали проект «Биржевые люди» с весьма статусными спикерами.

- В рамках проекта «Биржевые люди» я сделал интервью примерно с 50-и профессионалами рынка. Все в одном месте хотел собрать. Самому было интересно. Из каждого интервью выносил что-то для себя, частичку нового. Но вот оформить всё это надо должным образом, веб-программист нужен, не хватает шарма и дороговизны. Полулюбительское пока оформление. Для Fomag писал за гонорары.

- Почему не идут подобные медийные проекты?

-Не скажу, что не идут. Слабо идут, черепашьими шажками.

- Я считаю это потому, что у людей просто денег нет. Мы можем сколько угодно рассказывать про ИИС и отмену налогов на гособлигации, но если у людей нет денег…

- Дело не в деньгах. Мне периодически попадаются русскоязычные немцы, с ними очень интересно общаться. Это люди совершенно другого уровня финансовой грамотности, у них инвестиционный менталитет. Они заточены на зарабатывание денег. Вот сейчас мы раздадим людям деньги и скажем: «Идите на фондовый рынок!» Люди не дойдут до фондового рынка. Они дойдут до магазина и там поднимут инфляцию. И испортят Набилуллиной все таргеты. У людей нет мотивации, нет аппетита к риску, нет культуры инвестирования, нет предпринимательской жилки. А фондовой рынок – это инвестиционное предпринимательство. Я не уверен, что дело только в деньгах. Те, кто ждет, что сейчас ставки упадут по депозитам и люди побегут на фондовый рынок, ошибаются. Люди знают, что такое банк, но что такое брокер – нет. Это чуть ли не ругательное слово. Биржа для них – казино. Доверие у людей только к доллару. Вспомните, ИИС даже на ТВ не попали. ЦБ это не интересно. Банку России куда интереснее пенсионные деньги. Помню был на одном биржевом форуме, так там про фондовый рынок вообще не упоминали. А люди, которые занимаются самостоятельным трейдингом – это просто космонавты.

- И как быть?

- Нам нужна государственная пропаганда, как сказал Владислав Кочетков, глава Финама. Помню, как главный редактор Fomag пошёл к Путину на конференцию, написал на плакате ИИС. Держал плакат всю конференцию. Потом Анатолий Гавриленко философски заметил, что, может быть, Дмитрий Песков не знает эту аббревиатуру. А цель была - попросить Путина открыть ИИС. Вот как с ОФЗ – когда по ТВ гоняли рекламу. Может, Кочетков прав.

- Недавно у нас в студии был молодой человек, занимается финансовым консультированием. Он рассказывал, что люди ничего не понимают, открывая сайты брокеров. Поэтому им проще пойти в Сбербанк, купить ОФЗ.

- Просто денег нет на продвижение у брокеров. Посмотрите рекламу форекс-дилеров, они пролезают на второй канал, на «Россию», на федеральные сайты. А всё потому, что у них маржа совершенно другая. Если человек сольёт все деньги, то эти деньги останутся у Forex-дилеров. У классических брокеров нет такой маржи. Поэтому они, что естественно, бюджет свой и ограничивают, их максимум – это реклама в «Яндекс.Директ». С их маржинальностью возможности продвигать свои услуги нет.

- А народные ОФЗ – они как-то сдвинули ситуацию с мёртвой точки? Сейчас мы выносим за скобки вопрос о том, нужно их покупать или нет. Хотя копья ломаются как с одной стороны, так и с другой. Но что может выступить в качестве стимула привлечения людей к более интересным инструментам, нежели вклады?

- Я брал комментарии у одного банкира, он сказал, что «народные» ОФЗ не относятся к категории продуктов, которые выбирают люди, инвестирующие в фондовые рынки. Это продукт для вкладчиков банка.

- Сбербанка, ВТБ?

- Пока другие банки в эту программу не включились. Минфин дал анонс: к программе может подключиться любой банк и «сбивать» комиссии. Но банкам это невыгодно - отдавать своих клиентов на ОФЗ. Чтобы они забирали деньги с депозитов и покупали на них ОФЗ. Это продукт для вкладчиков, которые, так или иначе, получают какие-то азы финансовой грамотности. И чтобы не травмировать эту категорию, Минфин не стал делать таковые бумаги торгуемыми. На сайте Минфина установлен калькулятор, есть возможность посмотреть информацию о котировке ОФЗ на следующую неделю. Доходность, премия к рынку там небольшая. Но я не уверен, что эта премия сохранится, если заплатить комиссию до трёх процентов на полный круг.

Конечно, инициатива хорошая, но Минфин лукавит, когда говорит, что о том, что мол, они просто повышают финансовую грамотность. Если кто-то внимательно ознакомится с информацией, то поймёт, что это на самом деле тестирование. Цель Минфина – сократить дефицит бюджета в условиях, когда внешние рынки закрыты и каждое размещение евробондов превращается в хохму.

У кого занимать деньги? Есть такая большая копилка как деньги населения, которые лежат на депозитах. Поэтому сейчас и тестируется этот спрос. А вдруг мы будем с Западом воевать и под санкциями находиться десятки лет? Где Минфин будет брать деньги? Естественно, они сейчас маленький транш сделали, обкатали механизмы, посмотрели на спрос. Потом будут увеличивать, увеличивать. Ну, дадут премию к рынку 1-2%. Поэтому финансовая грамотность – не цель. Каждый добивается своих целей. Вон Минфин собрался уже нянечек и с репетиторов налоги брать. Цель ОФЗ-Н – забрать деньги у банков.

- Но, если спросить у Минфина, у регулятора, что вы делаете для популяризации фондового рынка, они ответят, что ИИС сделали, налоги отменили, народные облигации выпустили.

- Да, да, на каждой конференции такой оптимизм. Жить раз от разу становится веселее и лучше. Но почему-то только новые брокерские лицензии не выдаются, их никто не берёт. Главное не что делать, а как делать. У нас 45 тыс. активных частных инвесторов – те, кто делает трейды раз в месяц. Даже процента от населения страны нет. В США тоже не так много, но в разы больше. Капитализация фондового рынка равна силе экономики.

- А в реальности что мы будем иметь в этом году?

- Такое ощущение, что чиновники играют на бирже, либо их родственники играют. С таким энтузиазмом они делают эти прогнозы. Может быть просто у людей не хватает адреналина? Им обязательно хочется сделать прогноз по рублю. Но для нормальных стран подобное поведение чиновников просто недопустимо. В этом смысле очень грамотно ведёт себя Эльвира Набиуллина. Её постоянно пытают по поводу курса рубля, но она все время аккуратно уходит от ответа.

- 67?

- Я не чиновник, поэтому мне можно поразмышлять. Это самый важный вопрос для русского человека - где завтра будет рубль. Хотя, очевидно, что этого никто не знает - слишком много факторов, слишком много случайных факторов. Ставка у нас высокая, валюта доходная, но и риски огромные. Сейчас вроде бы укрепление приостановилось. Теперь основным драйвером, полагаю, будет нефть выступать. Есть ещё геополитический фактор. Завтра люди проснутся, а доллар – 60. Вспомните историю с «томагавками» Трампа. При растущей нефти рубль обвалился. В тоже время Минфин и Минэкономики хотят слабого рубля, а ЦБ хочет таргетировать инфляцию. И они как лебедь, рак и щука. Да и рынок не свободный, ведь всё равно подкручивают. Через госбанки, госкомпании. Вот недавно «Роснефть» перевела все свои счета в доллары. Наверное, они ждут ослабления рубля? Как только нефть уйдёт ниже $50, увидим 67. ОПЕК переругается, например. При этом консенсус-прогноз иностранных инвестдомов по нефти – выше $50. Как сказал кто-то из ОПЕК, что стоимость нефти определяет Аллах. Таким образом, Аллах и про курс рубля всё знает, так как наш курс – производная от нефти.

- Читал недавно, что, если нерезиденты уйдут, то на рубль это мало повлияет.

- В ОФЗ нерезов 30%, по самым торгуемым и ликвидным доходит доля до 70%. Поэтому, если нерезы реально рванут, то мало никому не покажется. Но они ведь совсем не дураки – большинство из них будет сидеть до погашения. Вспомните 2014 год – доля тех, кто вышла была куда меньше тех, кто остался.

- Не такие они уж и горячие спекулянты?

- Перед повышением ставки ФРС один дом продал короткие облигации и зашёл в длинные. А после повышения ставки – когда доходности подскочили – снова вернулся в дальние. Много инвесторов, которые реализуют подобные стратегии. Но что такое спекулянты? Вот взять те же хедж-фонды. Для них краткосрочная позиция – это два-три месяца. А долгосрочный инвестор может акцию, условно, Магнита, и десять лет продержать. Поэтому уйдут нерезы или не уйдут – все это медиапродукт. Надо ведь о чём-то поговорить, что-то обсудить. Вот и придумывают идеи. Фондовый рынок – это вообще игры разума. Ты сам придумываешь себе идею, живёшь с ней. Тебе тепло становится, если твоя идея случайно подтверждается. Как мне один финансист рассказывал про то, как в Омахе пришёл к управляющему пенсионер, решил вложиться в фонды, которые работают с развивающимися рынками, в том числе с Россией. Вот дедушка деньги положил, машинка завертелась, купила акции Газпрома. Потому дедушка пришёл, забрал свои деньги. Акции Газпрома пошли вниз. А почему он решил вложиться именно в этот фонд? Никто этого не знает. Поведенческий фактор. Экономику сложнее предсказывать, чем технические науки. Испуг, жадность – они ходят вместе. Регулятор должен бороться с пузырями.

- В этой неопределённости Эльвира Набиуллина - неизменная величина?

- Мне не нравится, что мандат у ЦБ только на инфляцию. Вот ЦБ добился своего, но так, что инвесторы просто режут все свои проекты. При спокойном рынке люди начинают слишком сильно рисковать, начинают раздуваться пузыри. И, чтобы пузырей не было, регулятор делает такую дрессировку. Чтобы люди были рациональными агентами: есть не больше трёх раз в день, жить по средствам. Я вспоминаю, как звонил своей клиентке в 2008 году, которая живёт за 100 км от Курска. Она говорила: «Вот сейчас корову подою и пойду покупать такие-то акции». Пузырь нефтяной был, раз даже до такой глубинки это всё докатилось. Но ЦБ нужен мандат на рост экономики, а не только на инфляцию.

- А можно ожидать, что Набиуллина сменит приоритеты, раз цель по инфляции достигнута?

- Не изменится. Я помню, как осенью 2014 года ЦБ утвердили «Основные направления ДКП», смешные индикаторы расписали. А в ноябре-декабре случился флеш-крэш. Не считаю, что действия ЦБ тогда были эффективны, но они делали, что умели. Если бы не отпустили рубль в свободное плавание, то здравствуй доллар по 200. Шок смягчили, могло быть всё жёстче. Сам же кризис начался в 2013 году. Помнится, мне знакомый писал, владелец магазина, что покупатели исчезли. Финансовые рынки – фронт, передовые войска. Мы вот сидим, а они там воют, шуршат, эти килобайты, терминалы, бьются спекулянты. То спекулянтов обвиняли, что они рубль завалили, теперь обвиняют – что укрепили. Вы уж, товарищи, из службы внешней разведки, определитесь, с вашим отношением к спекулянтам. Спекулянты – санитары леса, они выносят вперёд ногами не только компании – целые экономики. Недавно открыл сайт одного брокера, один аналитик как писал про треугольники и чёрточки лет десять назад, так и сейчас их рисует. Но надо же как-то развиваться в этой теме. И только тогда можно прийти к цели.

- Цель?

- Научиться из денег делать деньги. Это высшая форма человеческого интеллекта. Только интеллектуальный подход и образование может помочь.

- Самообразование?

- У кого есть мотивация работать с источниками. Англоязычными. Например, подписаться на твиттеры известных инвестиционных домов. Они каждый день что-то интересное выкладывают. Твиттер – стандарт в области финансового медиа.