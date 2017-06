Киев предвкушает победу над "Газпромом", но дьявол в деталях

/Тема дня/

В "Газпроме" опровергли отмену правила take or pay в контракте с "Нафтогазом". Аналитик Александр Пасечник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинская сторона неоправданно торопит события.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что Стокгольмский арбитраж не отменял правило take or pay в контракте с украинским "Нафтогазом".

"Один вопрос только затронули (публично – ред.), что арбитражное решение отменило take or pay. Это не так, не отменило оно take or pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take or pay нет", – заявил Медведев журналистам.

"Газпром" и "Нафтогаз" судятся с июня 2014 года из-за контрактов на поставку и транзит газа, российская компания требует взыскать с Киева 37 млрд долларов.

В конце мая арбитраж вынес промежуточное решение, текст которого пока не обнародован. При этом "Нафтогаз" и украинский МИД утверждают, что суд удовлетворил основные требования Киева: условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, а также постановил пересмотреть формулу цены, начиная с 2014 года.

По мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, украинская сторона неоправданно торопит события.

"Украина смаковала эту новость практически всю прошлую неделю. Украина предвкушает победу, не дождавшись финальной резолюции Стокгольмского суда. Позиция российской стороны иная: пока нет никаких объективных причин считать кого-либо победителем или побежденным. Надо дождаться всех этих бумаг. А их там столько, что еще неделя нужна, чтобы разобраться", – сказал Александр Пасечник в эфире радио Sputnik.

Слушания в Стокгольмском суде закончатся после 30 июня. Тогда, по мнению аналитика, Украине сложно будет что-то придумывать.

"Скорее всего, после решения суда документы будут обнародованы. Другое дело, что трактовать решение можно по-разному. Как говориться, дьявол в деталях, а судебные решения могут толковаться юристами по-разному. И это еще один момент для того, чтобы пойти дальше. У "Газпрома" есть четкое понимание, что если будет итоговая неясность или компания будет не согласна с позицией Стокгольмского суда, то можно идти дальше, в другой международный арбитраж с кассацией", – отметил аналитик.

