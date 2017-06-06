Смена власти на Кубани неизбежна?!

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Эксперты прогнозируют отставку губернатора Кондратьева после выборов в Законодательное собрание края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рискует отправиться в отставку уже после сентябрьских выборов в Законодательное собрание края. Об этом говорят низкий рейтинг губернатора, растущее число претензий со стороны Кремлевской Администрации, раскол внутри краевых элит и в региональном отделении «Единой России». После выборов, считают аналитики, поменяется и расстановка сил в краевом Парламенте. Уйдет на пенсию и бессменный спикер кубанского Закосбрания Владимир Бекетов.

По мнению ряда политологов и экспертов, в сентябре-октябре 2017 года Кубань ждут коренные перемены в структуре власти. Прогнозы не утешительны для действующего главы Краснодарского края Кондратьева и возглавлявшего ЗСК Кубани более 20 лет Владимира Бекетова. В пользу отставки первого лица региона и смены спикера Закосбрания говорят сразу несколько существенных факторов.

В недавно опубликованном «Кремлевском рейтинге» Центра развития региональной политики губернатору Кубани наряду с еще 11 главами регионов поставлена оценка «два». По мнению составителей рейтинга, «двоечники» могут отправиться в отставку уже в этом году.Отметим, что прошлогодние прогнозы Центра по поводу отставок губернаторов полностью подтвердились.

Одним из ключевых критериев при оценке дальнейших перспектив губернаторов стал так называемый электоральный потенциал власти в регионах. Отставки грозят тем главам регионов, где возможны проблемы в ходе грядущей президентской кампании.

По данным источника вопросов к Вениамину Кондратьеву у кремлевской администрации много. Главной его ошибкой стала попытка жестко «зачистить» людей, приближенных к бывшему главе Кубани.

– Бескомпромиссные и порой жесткие подходы к кадровой политике в регионе могут стоить Кондратьеву кресла. Попытка везде и сразу расставить своих людей, не учитывая мнения местных элит привела к расколу внутри власти. А сейчас от губернаторов в первую очередь требуют стабильности. Если бы не грядущие президентские выборы, ситуацию еще могли бы спустить на тормозах, – считает источник.

К этому прибавляются и нарастающие как снежный ком социально-экономические проблемы в регионе. Начался агрессивный рост долгов городов и районов, впервые Кубань не вошла в рейтинг (РИА Рейтинг) регионов-лидеров страны по социально-экономическому положению.Добавим сюда и пресловутые «Тракторные марши», информация о которых, как не пытались ее замолчать, дошла до Федерального центра.

Еще одним плохим сигналом для губернатора стал и арест его бывшего заместителя Юрия Гриценко. Высокопоставленного чиновника подозревают в хищении денег при строительстве перинатального центра в Сочи и мошенничестве при получении двух гектаров земли под застройку в поселке Березовый под Краснодаром.

Примечательно, что краевые власти почти полгода пытались замять «дело Гриценко». Но арестовали чиновника сразу на следующий день после визита Главы государства в Краснодар. «Делом Гриценко» занимается краевое управление ФСБ.

О том, что позиция губернатора достаточно шатка говорит и раскол в региональном отделении правящей партии в преддверии выборов в Законодательное собрание края. Борьба за сферы влияния началась внутри самой «Единой России», которая долгие годы была единым и относительно сплоченным центром силы, обладая практически полной монополией власти в регионе. Сейчас в некогда стройных рядах начались разброд и шатание. Борьба за выживание сопровождается серьезными «подковерными» противостояниями, интригами и скандалами. Так недавно группа депутатов от ЕР в кубанском Заксе, принадлежащая как раз к команде прежнего губернатора, обратилась с открытым письмом, в котором обвинили главу региона в том, что в списки и по округам он расставляет своих людей. Если бы позиции губернатора были прочны, оппоненты предпочли бы искать возможности договориться, нежели вступать в публичную конфронтацию.

Между тем, этот конфликт, с учетом изложенных фактов, свидетельствует о том, что выборы кубанских депутатов будут интересными. И именно внутренние конфликты, по мнениюполитолога, кандидата философских наук, члена Российской ассоциации по связям с общественностью РАСО Дениса Парамонова, могут привести к тому, что впервые за много лет выборы на Кубани будут сопровождаться реальной политической борьбой.

– Выборы в ЗСК Кубани впервые за несколько политических сезонов могут иметь вид реальной политической борьбы за влияние в регионе в связи с тем, что закулисные соглашения уже перестали работать и администрация края впервые столкнулась с избыточностью «договоренностей», которые уже невозможно соблюдать и тем более администрировать. Тут сошлось сразу несколько факторов. В первую очередь, это ослабевший админресурс - многолетний советник власти - стал «перетягиваться» главными игроками закулисья: нынешней командой Кондратьева, прежней командой Ткачева, депутатами Госдумы, еще имевшими влияние на управленческие звенья, плюс районные коалиции бизнеса и власти, сформировавшиеся, скорее, как страховка ввиду импульсивной политики губернатора. Сам факт, бывший предкрайизбиркома, а затем и «зам губернатора по выборам» ринулся за мандатом (или – «спасать выборы»), говорит о многом. Кроме фактора ослабления админресурса, есть «моральное устаревание»: в кабинетах на Красной скопилось множество нерешенных хозяйственных вопросов, цена волокиты которых перевешивает необходимость демонстрировать сплочённость рядов, – считает политолог Денис Парамонов.

Эту точку зрения поддерживает и известный политический обозреватель, и политолог Сергей Резник.

– В настоящее время, в крае выкристаллизовывается новая властная конструкция. И не факт, что она, как ранее, будет строиться вокруг губернатора Кондратьева. Выборы в такой ситуации, это столкновение новой и старой элит. А в период продолжающегося оформления региональной властной конструкции, это столкновение может стать еще более жестким. Поэтому, краевая компания привлечет наибольшее внимание СМИ и Федерального центра, чье влияние должно особо проявиться в отсутствие окончательно устоявшейся региональной «вертикали власти». Сомневаюсь, что федеральный центр заинтересован во взращивании нового регионального монстра в виде нового безраздельного хозяина Краснодарского края. Все же, Кондратьев был назначен на свою должность не как политический и хозяйственный тяжеловес, а больше как технократ. Как, прежде всего, менеджер-управленец, – говорит Сергей Резник.

С ним соглашается и замдиректора Института проблем глобализации Анатолий Баранов. При этом он уточняет, что события, происходящие сегодня в политической жизни Кубани, не могут не тревожить кремлевскую администрацию.

– Это напоминает ситуацию в КПСС первых лет Перестройки – отдельные региональные элиты внутри как бы монолитной правящей партии начинают играть свою игру, по сути выстраивая внутри одной партии свою «внутреннюю партию», нередко даже открыто выступающую против «генеральной линии». Все это должно беспокоить новую команду в Администрации президента, поскольку неопределенность на знаковых региональных выборах, каковыми станут выборы на Кубани, может означать и неопределенность на выборах президента всего лишь через полгода, причем в ключевом регионе. Этого, конечно, на Старой площади допустить не хотят, – считает Анатолий Баранов.

По мнению экспертов, в сложившейся ситуации возможны два пути решения «управленческого кризиса» в регионе. Первый – «закрутить гайки» с помощью беспрецедентного давления со стороны Кремля. Второй – дать карт-бланш конструктивной оппозиции. В результате местные элиты либо сплотятся и займутся предвыборной борьбой, а не разборками, либо потеряют монополию в региональном парламенте.

Аналитики считают, что первый вариант маловероятен. Во-первых, такие методы были более присущи предыдущей администрации. Во-вторых, политика кремля все более смещается в сторону демократизации института выборов, как такового. Особенно в преддверии предстоящей в 2018 году кампании по выбору Президента РФ.

Таким образом, считает политолог Денис Парамонов, в АП скорее всего предпочтение отдадут «хорошей драке».

– Почему бы не «обнулить» прежние договорённости по результатам реальной политической борьбы. Наконец, выборы проходят при новом замглавы Администрации Президента - технократе и управленце - которому надо как-то «испытать» главу региона, долги которого растут вместе с потоком жалоб «снизу». Но одни «коэффициенты эффективности» уже не работают, другие - в стадии разработки, а рейтинги губернаторов уже ничего никому не говорят. Нужен объективный срез компетенций команды Вениамина Кондратьева, но так, чтобы это не выглядело разборками внутри партии власти или, не дай Боже, последствиями действий министра сельского хозяйства. В этих условиях тестирующим звеном и неким «спецназом» может стать одна из партий парламентской оппозиции, способная при негласной поддержке АП РФ «вскрыть» назревшие проблемы, – поясняет Денис Парамонов.

Эксперты склоняются к тому, что таким «спецназом» в кубанском регионе будет партия «Справедливая Россия». При всех «за» и «против», убеждены аналитики, выбор пал именно на эсеров. Коммунисты и либерал-демократы для данных задач не подходят поскольку выработали все возможные ресурсы. Несистеимщики же, отпадают по определению, поскольку вызывают резкое отторжение у жителей Краснодарского края.

– Собственно, на этом этапе проявляется интерес Центра к партии «Справедливая Россия», собственно, и созданной в свое время как альтернатива «Единой России», – поясняет заместитель директора Института проблем глобализации Анатолий Баранов. – В силу разных обстоятельств второй партией она не стала, двухпартийная система не сложилась. Долгое время Старую площадь устраивала такая ситуация, поскольку позволяла гарантированно поддерживать стабильность. Но постепенно парламентская оппозиция выродилась настолько, что даже когда условному кремлю потребовалось обеспечить более-менее реальное оппонирование, выяснилось, что региональные оппозиционные структуры уже привыкли жить в режиме «договорняка» и ничего не хотят менять. Как ни странно, более слабая в аппаратно-бюрократическом плане «Справедливая Россия» оказалась менее подверженной процессам коррупции – и более «живой» в плане политического процесса. Поэтому вариант со вторым местом «Справедливой России» устроил бы многих. Особенно на Старой площади.

Политолог Сергей Резник убежден, что избирательный процесс на Кубани Москва безусловно не пустит на самотек. При этом он так же склоняется к тому, что второй партией в Краснодарском парламенте станет «Справедливая Россия».

– Ставка будет сделана на действующие системообразующие парламентские партии. Поэтому сюрпризов здесь мы ожидать не будем и у традиционно сильной в Краснодарском крае «Единой России» не появится какого-то «внесистемного конкурента». Я считаю, что именно у «Справедливой России» есть все шансы стать второй партией в Кубанском Заксобрании. Успеху эсеров на выборах в Краснодарском крае благоволят в настоящее время все условия. Аргументы в пользу «Справедливой России» приводят и эксперты близкие к органам федеральной власти на уровне Южного региона.

Регионв Online

Источник: Руководитель представительства РИА «Регионы России» Дмитрий Киселев