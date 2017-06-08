СтройкаВека360: прямые включения со стройки Крымского моста в новом формате

/Тема дня/

Интернет-трансляции со строительства Крымского моста в социальных сетях проекта теперь доступны в формате 360. Съемки выполняются камерами кругового обзора: они показывают наиболее интересные технологические процессы в деталях. Зрители самостоятельно выбирают ракурс просмотра изображений, которые транслируются в режиме реального времени.

Подписчики группы моста в Facebook уже посмотрели «живую» 360-градусную трансляцию с участка, где строятся самые большие опоры моста в Керченском проливе. Они поднимут над водой на высоту 35 метров судоходные арки. Управляя панорамным видео, интернет-пользователи наблюдали, как две массивные опоры набирают высоту. На уже готовых свайных фундаментах сейчас формируются ростверки и стойки.

Строительство Крымского моста транслируется в социальных сетях с февраля 2017 года. В прямом эфире строители армировали и бетонировали плиту проезжей части, выполняли сварку-стыковку секций трубосвай, наносили на сваи антикоррозийное покрытие, надвигали пролеты над акваторией. С высоты птичьего полета с помощью квадракоптера зрителям показали, как мост растет одновременно по всей длине, на 8 морских и сухопутных участках.

Максимальная доступность информации о ходе строительства Крымского моста – одна из задач масштабного проекта. Для того, чтобы в доступной форме рассказать широкой аудитории об этапах строительства и применяемых технологиях, создается современный мультимедиа-контент. На сайте и официальных аккаунтах моста публикуются фотографии и видеоматериалы в высоком разрешении, 3D-ролики, «живые» фото, инфографика, сферические панорамы, а также видео 360 с элементами архитектурной визуализации.

Источник: Росавтодор