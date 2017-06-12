В Новороссийске флаг России подняли над Маркотхским хребтом

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В День России молодёжный актив «Единой России». Молодогвардейцы и члены молодёжного совета при депутате Госдумы Владимире Синяговском и воспитанники футбольной школы «Черноморец» подняли государственный флаг Российской Федерации над одной из вершин Мартхотского хребта.

От имени Владимира Смняговского, участников акции приветсвовал помощник депутата Андей Фонарёв. Поздравление от главы Новороссийска молодым активистам передал глава Восточного района города-героя Алексей Гурский, приветственное слово от городской Думы произнёс Максим Климов.

*12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. И важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).



