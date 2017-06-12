Депутат и единорос Николай Петропавловский v/s координатора штаба Алексея Навального Мирослава Вальковича

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12 июня в Краснодаре прошел митинг сторонников Алексея Навального. В отличие от Сочи и Ейска, где участников задержали на несанкционированных акциях, или Армавира, где собравшихся активистов никто не заметил, в краевой столице он прошел мирно и без провокаций. Кто же прав? Судить вам, obzor.io услышало аргументы координатора штаба Навального в Краснодаре Мирослава Вальковича и депутата Законодательного собрания Краснодарского края («Единая Россия»), политолога Николая Петропавского.

«Они разругаются между собой на теме доступа к микрофону»

Николай Петропавловский, политолог, депутат Законодательного собрания Краснодарского края («Единая Россия»):

Митинг штаба Навального в Краснодаре – очень хорошая демонстрация организаторских способностей и реального количества сторонников. По сути это краевая акция. На нее пришли не только городские активисты, там были участники из большого числа муниципалитетов, даже Ростова. А я, извините, по головам их посчитал на фотографии, даже 300 человек (о которых говорит «Кубань 24») там не было. Отсеките часть журналистов, блогеров, силовиков в штатском – что останется? И это, если не считать накрапывавший до митинга дождик, при хорошей погоде, когда внешних причин, мешающих прийти на протестную акцию не было ни одной.

Самое печальное, среди пришедших и выступавших на сцене с вменяемой повесткой я никого не увидел. Может быть, они и присутствовали, но затерялись в разношерстной толпе со странными плакатами. Они кричали «мы здесь власть!», но представьте на минуту, если эта толпа получит в руки управление. Будет хуже, чем сто лет назад. Они разругаются между собой еще до обсуждения того, как дальше жить России, на теме доступа к микрофону. Что, собственно, говоря и было на митинге, когда два оратора пытались друг друга перекричать. Перегрызутся у микрофона и на этом управление закончится.

После митинга у меня появилась метафора: если городского жителя, нас с вами, послать в лес, то он даже проходив целый день, найдет пару грибов. Если на поляну придет профессиональный грибник, он соберет целую корзину. Они находятся в одном лесу, но по-разному видят то, что под ногами. Также и навальнисты – они вроде и есть, но в профессиональной политике их не видно. Вот лежат они в одном лукошке и абсолютно уверены, что их немерено в лесу, а мы их не видим. Многие из участников сегодняшнего митинга не застали в сознательном возрасте протест 2011-2012 годов, но быстро учатся организации подобных акций.

«Появилось новое поколение и за ним будущее»

Мирослав Валькович, координатор штаба Алексея Навального в Краснодаре:

Ну, во-первых, немного цифр. Рамки показали цифру 1960 человек. Даже если учесть журналистов, сотрудников в штатском и прочих — ну никак 300 не получается. Во-вторых, мы раздали боле 470 шариков и любой может увидеть, на снимках, что шарики держал каждый четвертый-пятый, то есть опять никак не триста. Вообще цифра 300 волшебная, она прямо фигурирует во всех властных и провластных источников. «Совпадение? Не думаю!». И все это с учетом Затона в 9 утра.

На митинг действительно приезжали представители с разных районов, городов и станиц края, чего раньше не было. И лишь потому, что им запретили организовывать пикеты у себя нам местах. Да, как и митинг, так и вся кампания Навального сейчас сплотила вокруг себя совершенно разные оппозиционные течения: коммунистов, социалистов, либералов, националистов и других. Такого также раньше не было. При этому не просто стояли вместе, а мы очень конструктивно сотрудничали в рамках оргкомитета, за что им отдельное спасибо.

Мы считаем, что свои основные задачи выполнили. Мы высказали свою позицию, приняли резолюцию, нарастили количество сторонников, показали властям что выходили, выходим и будем выходить, отработали ряд организационных механизмов на будущее. Да были шероховатости, но они были связаны лишь с тем, что среди волонтеров-организаторов много новичков в общественно-политических процессах. Всему свое время. Появилось новое поколение и за ним будущее.

Андрей Кошик obzor.io

Источник: obzor.io