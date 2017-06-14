В Израиле пациенту трансплантировали его же сердце, удаленное два года назад

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Впервые в истории мировой врачебной практики врачи отделения сердечной хирургии Хайфского госпиталя в медицинском центре Кармель под руководством доктора Офира Амира совершили очередной кровавый беспредел. Они докатились до того, что имплантировали 28-летнему пациенту его старое сердце, удалённое ему ДВА года назад!!! Об этом в своем блоге рассказывает Михаил Гительман, передают Нескучные новости .

И как только такое могло прийти в голову!? Ну конечно, до такого могли додуматься только евреи! Ну, а что ещё от них можно ожидать, ведь ни одному нормальному человеку такое в голову не придёт! После архисложной 10-ти часовой операции удалённое два года назад сердце 28-летнего мужчины, снова имплантировали на прежнее место, заменив искусственное родным.

Старое 2 года назад было заменено искусственным по причине хронической ярко выраженной аритмии из-за чего оно не обеспечивало организм в полном объёме кровью, так как перекачивало всего 15%.

Всё это время удалённое сердце было под наблюдением врачей, которые проводили эксперименты и восстанавливали работу функций сердца.

В конце 2015 года на родном сердце мужчины были произведены эксперименты, диагностика, а после тестирования выявилось, что сердце находившееся в искусственной среде в течении 2-х лет, приведено в полный порядок и готово выполнять все предусмотренные организмом функции в полном объёме.

Молодому человеку врачи сделали предложение, от которого он не смог отказаться, они предложили пересадить ему его, до боли родное и уже здоровое сердце.

То, что совершили врачи медицинского центра Кармель, открывает новую главу в трансплантационной медицине, это кардинально решает проблему с донорскими органами и снимает вопрос с их подбором и совместимостью, что спасёт жизни многим тысячам людей по всему миру.

Сокращении срока на восстановление работы всех функций удалённых органов, даст возможность производить временную пересадку искусственных с последующим возвращением родного органа.