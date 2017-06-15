ВЦИОМ: россияне сегодня более толерантны к ряду поступков, которые прежде считались непатриотичными

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного изучению патриотических настроений россиян. За несколько лет, прошедших с момента возвращения Крыма, подъем патриотических настроений в обществе немного ослаб, россияне сегодня более толерантно относятся к ряду поступков, которые номинально могут свидетельствовать о нелюбви к Родине, при этом явное проявление непатриотичного поведения стали осуждать сильнее.

По-прежнему более половины наших сограждан отказывают в праве называться патриотом людям,которые не чувствуют любви к России (так считают 77%), не знают государственной символики страны (61%), однако в сравнении с 2014 г. соответствующие доли снизились.

К тем или иным связям с зарубежьем сегодня относятся с большей терпимостью: так, если в 2014 г. граждан, желающих переехать за границу, считали недостойными считаться патриотами 68%, то в 2017 г. – 52%. Наличие второго гражданства, по мнению 61%, не является непатриотичным (три года назад с этим соглашались 48%). Аналогично в лучшую сторону изменилось отношение к людям, вступающим в брак с иностранцами, работающим в иностранных компаниях.

В то же время жестче стали относиться к взяточникам (как дающим, так и берущим «на лапу»): с 66% до 77% увеличилась доля тех, кто уверен, что такие люди не могу быть патриотами. Также к проявлениям непатриотизма причисляют уклонение от службы в армии (69%), работу в некоммерческой фирме, причисленной к категории «иностранных агентов» (52%).

К публичным проявлениям непатриотичного поведения одна половина граждан (47%) относится с осуждением, а некоторые предлагают даже ввести уголовное наказание, однако другая половина (48%) не видит в этом предмета для государственного или общественного порицания (эта доля заметно выросла - с 37% в 2014 г.). В то же время непатриотичные выпады своих кумиров из среды культуры, шоу-бизнеса граждане в большинстве своем (60%) готовы критиковать (в т.ч. 46% - в частных беседах, а 14% - публично). К высказываниям, идущим вразрез с официальной позицией государства, относятся мягче: 37% считают их предосудительными, тогда как 52% - называют личным делом каждого.

Данные опроса комментирует руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Данные опроса зафиксировали очень важную тенденцию: сохраняется восприятие патриотизма как ответственности перед государством. Параллельно усиливается толерантность к тому, что считается пространством личного выбора - как в части повседневной жизни, так и в выражении своей личной позиции по различным вопросам. Если попытаться определить образ патриота, формирующийся в массовом сознании, то это человек, который следует правилам, установленным государством - но если таких правил нет, то он свободен сам выбирать, как действовать. Такой образ – «свободного патриота» - пока не стал общераспространенным, но он, очевидно, усиливается».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3-4 июня 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.