Дума сделала первый шаг в принятии закона о курортном сборе

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16 июня Комитет Государственной Думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал принять в первом чтении проект федерального закона № 169585-7 «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», инициированный Правительством.

Как было отмечено в ходе заседания, законопроект будет дорабатываться ко второму чтению в рамках рабочей группы. «Мы считаем, что курортный сбор должен касаться санаторно-курортного комплекса, а авторы считают, что такой сбор должен взиматься со всех объектов размещения туристов», - сказал заместитель Председателя комитета Сергей Кривоносов. Он также считает, что, возможно, следует начать взимание такого сбора с иностранцев, которые въезжают в Российскую Федерацию.

Законопроектом предусматривается проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в этих четырех регионах России.

Предполагается, что размер курортного сбора не будет превышать 100 рублей в сутки, при этом его сумма может меняться в зависимости от сезонности, времени пребывания на объекте, значения курорта.

Полученные доходы будут включаться в бюджет региона и предполагается направлять их на развитие курортной инфраструктуры. Финансировать эксперимент предполагается из региональных бюджетов. Законом субъекта Федерации будет создан Фонд развития курортной инфраструктуры. Заниматься исчислением, сбором и перечислением в бюджет региона будет оператор курортного сбора, работающий, в том числе, в рамках закона «О персональных данных».

В законопроекте также определяются льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты сбора.

По итогам эксперимента будет принято решение, будет ли введен постоянный курортный сбор на всей территории России.