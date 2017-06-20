Новороссийский колледж строительства и экономики ищет преподавателей готовых работать за 10 000 в месяц

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Ученики 9 и 11 классов сдают последние экзамены и естественно возникает вопрос куда отправить свои результаты. Рейтинги ВУЗов и ССУЗов публикуют практически ежедневно, мы решили пойти от обратного и посмотреть на уровень предлагаемых зарплат в Новороссийске выпускникам высших и среднеспециальных учебных заведений.

Начнем с тех, кто планирует посвятить свою жизнь образованию. В Новороссийске молодому преподавателю предлагают зарплату в 10 000 рублей при полном рабочем дне и шестидневной неделе. При этом работодатель требует высшее образование, опыт работы от 3-х лет, дисциплинированность и ответственность. Фантастической щедростью отличилось Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края, расположенное в Новороссийске на улице Рубина дом 5. «Новороссийский колледж строительства и экономики». Еще одно образовательное учреждение краевого подчинения "Новороссийский профессиональный техникум" приглашает мастеров производственного обучения и преподавателей на зарплату в 12 000 рублей. Для сравнения

По нашим подсчетам такой зарплаты хватит преподавателю на пачку «доширака» в день, при условии, что он будет жить под лестницей колледжа и одеваться в вещи забытые студентами в раздевалке.

Для сравнения, человеку раздающему листовки на улице предлагают порядка 1000 рублей в день. Возраст и образование значения не имеют. Вахтерам в офисных зданиях предлагают от 12 000 в месяц. В требованиях, гражданство РФ, знание русского языка и отсутствие вредных привычек.

*Вакансии размещены на сайте «Работа в России» — информационном сайте Роструда. Данный сайт заполняется вакансиями поданными предприятиями в службы занятости.