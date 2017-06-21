Как «ручное управление» влияет на развитие Краснодарского края

/Тема дня/

Краснодарский край, который уже много лет претендует на неофициальное звание самого эпатажного региона страны, вышел на федеральный уровень с новым предложением: маркировать свои продукты собственным знаком. «Сделано на Кубани» – пафосный бренд, подразумевающий безоговорочное качество. Есть ли основания для амбиций? Спрашивает "Версия" .

Южный регион традиционно генерирует как самые яркие информационные поводы – Олимпиада, Формула-1, чемпионат мира по футболу, Российский инвестиционный форум в Сочи, финал чемпионата WorldSkills Russia, – так и резонансные скандалы. За последнее время в фокусе внимания всей страны были и километровые пробки на «морском» направлении, и фермерский марш, и обманутые дольщики, и самострои. Набор внутренних конфликтов и проблем, которые не решались десятилетиями, растёт. К такой «рваной ране» подорожник не приложишь, необходимо серьёзное хирургическое вмешательство. Два года назад власть в регионе сменилась. Харизма предыдущего губернатора, управляющего регионом почти 15 лет, увела его на федеральную орбиту в министерское кресло. Тогда многие эксперты, журналисты и политики почти в один голос предрекали краю как минимум заметный провал «по объективным причинам». А новому губернатору – короткую политическую биографию. Но ожидания не оправдались. По итогам 2016 года в бюджет Краснодарского края поступило на 10 млрд рублей больше запланированного. По оценкам экспертов, рост инвестиций в экономику региона только за последний год составил 8 млрд рублей. Информационное агентство РБК сообщает о росте доходов бюджета края в 2017 году на 44,2%. В чём тут дело? Извлечь корень Пожалуй, дело всё в том, что новый губернатор Вениамин Кондратьев при подборе команды сделал ставку на людей из реального сектора экономики, при этом убрав со сцены сильных и влиятельных в регионе персонажей – прежних соратников Александра Ткачёва. Из-за этого сразу же поползли слухи о конфликте прежнего и нынешнего губернаторов, хотя открыто никто никаких заявлений не делал. Более того, федеральная поддержка АПК в крае продолжает расти. – Здесь важен тренд: «высокие» кресла теперь заняли не чиновники со стажем и именем, а руководители бизнес-структур – люди, работающие в поле, – комментирует социолог Антон Хлыбов. – Некоторые из нынешних вице-губернаторов не имели опыта даже муниципального управления, но знали «кухню» своего направления. Такая «раскадровка» породила новую волну слухов, подогревавшихся начавшейся в крае реструктуризацией всей системы органов власти и параллельным сокращением штата чиновников на 25%. – Спустя два года можно оценить первые плоды этой работы, – продолжает Антон Хлыбов. – Раздутые штаты министерств и департаментов с дублирующими функциями были порезаны и совмещены. Некоторые из них получили самостоятельность и возможность мобильно лавировать в новых экономических условиях. Пример такого подхода – краевой департамент инвестиций, который создали для поддержки малого и среднего бизнеса. Он выполняет ключевую роль в подпитке экономики региона: с одной стороны, развивает собственных инвесторов в лице бизнесменов, а с другой – притягивает в регион крупные иностранные капиталы. Как итог – Кубань входит в топ-10 регионов с самым благоприятным деловым климатом. Да и в целом за последние годы ВРП малого бизнеса показал рост 36,5%.

Интересы – на уровень До сих пор многие неоднозначно относятся к ручному стилю управления Вениамина Кондратьева, но именно он в некоторых моментах позволил региону-выскочке в очередной раз быть услышанным на федеральном уровне. В числе первых было «транспортное» предложение. Хлебнув горя с пробками в 2016 году, кубанский губернатор предложил изменить федеральные стандарты проведения ремонтных работ для южных регионов. Климатические особенности края позволяют «латать» дороги и ранней весной, и поздней осенью, высвободив летние месяцы, когда трафик туристов зашкаливает. После многочисленных переговоров с руководителями федеральных ведомств решение было принято. Уже с этого года в рамках эксперимента дорожная техника в летние месяцы уйдёт с трасс и освободит движение. Ещё одна реализованная амбиция – миллион тонн кубанского риса. В прошлом году губернатор обратился к президенту с просьбой о безвозмездной передаче неиспользуемых рисовых земель в собственность края. В итоге земля ушла под управление госкомпаний, и уже в сентябре президент лично поздравлял рисоводов с первым за более чем 30 лет «миллионом тонн риса». Ещё одна инициатива, к которой до сих пор у многих неоднозначное отношение, – курортный сбор. И пока туристы всей страны негодуют и возмущаются, Госдума РФ начала рассматривать этот законопроект. Впрочем, ручное управление имело и ещё один эффект. Минуя муниципальные органы власти, сотни тысяч человек со всего края стали обращаться со своими проблемами напрямую к губернатору: начиная от незаасфальтированных тротуаров и проблем с перебоями воды, заканчивая ремонтом районных домов культуры и благоустройством придомовых территорий. И приходили в ярость, если он лично не принимал участия в решении вопроса. Итог открытого диалога главы субъекта с населением стал неожиданным для местной власти, но вполне ожидаемым для людей. За два с половиной года за неумение выстраивать управление на местах своих кресел лишились порядка 10 глав муниципалитетов. Не миновала эта участь и нескольких министров. Тезис, что неприкасаемых в крае нет, несмотря на чины и должности, недавно подтвердился снова. Краснодарский край отметился скандальной отставкой вице-губернатора, который курировал одно из важных экономических направлений. Кондратьев обращался к следственным органам с просьбой ускорить расследование в отношении своего заместителя. В итоге 24 мая Юрий Гриценко был освобождён от занимаемой должности. Конкретно – То, что сейчас происходит в Краснодарском крае, – болезнь роста, – считает президент, главный редактор издательского дома «Версия» Николай Зятьков. – За последние два года регион вырос с 5 млн человек до 5,6 миллиона. Переселенцев привлекают комфортный климат, высокий уровень жизни и социальная защищённость. Большая часть из них оседают в крупных городах. Отсюда проблемы с социальной инфраструктурой, дорогами, застройкой. Спрос на дешёвое жильё породил бум сомнительных предложений, а через время – бунт обманутых дольщиков. Люди во всех своих проблемах винят власти и требуют личного участия губернатора по каждому объекту. Такая ситуация характерна для всех быстроразвивающихся российских территорий. На проблему обманутых дольщиков не единожды обращал внимание премьер-министр, и буквально недавно ответственным за её решение официально сделали губернаторский корпус. Для Кондратьева, принявшего край с сотнями самостроев и десятками разорившихся застройщиков, обманутые дольщики – это серьёзный вызов, требующий больших капиталовложений. Не меньшая проблема с соцобъектами. За ростом населения не успевает развитие социальной инфраструктуры. Судя по заявлениям губернатора Кубани, вопросы сдвинулись с мёртвой точки. Началось наконец строительство школ, увеличилось финансирование блока здравоохранения, ощутимый прирост дала промышленность, стабильно низко держится уровень безработицы. Но все эти изменения происходят достаточно медленно, особенно на фоне темпов, заданных в олимпийские времена. Теперь же, когда у края не стало федеральных мегапроектов и всё приходится делать «на свои», скорость реализации региональных проектов существенно снизилась. – Изменение модели регионального управления, особенно если дело касается одного из опорных регионов страны, – дело очень небыстрое. По многим отраслям сегодняшние шаги можно будет до конца ощутить на деле только лет через пять, – прогнозирует Николай Зятьков. – Видно, что изменения носят комплексный и системный характер. Новый руководитель региона в быстром темпе набирает политический вес, что не может не раздражать прежние элиты, которым в новом формате не нашлось места. Хотя очевидно, что власть в крае укрепляет свои позиции. Всё это говорит о том, что в ближайшее время об инициативах, предложениях и в целом о жизни Краснодарского края на федеральном уровне будет много разговоров.

"Версия"