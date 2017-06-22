Более 2 тысяч человек приняли участие в молодёжной акции «Рассвет»

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Она приурочена ко дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Для воссоздания реальности 1941 года молодые люди разбивают привалы, на которых разжигают костры память, устанавливают палатки. Здесь можно найти всё: медсанбат, полевые кухни, агитбригады, поднимающие дух бойцов, кинотеатр под открытым небом, выпускников школ 1941 года, которые 22 июня прощались со своими педагогами и строили планы на взрослую жизнь. Большой интерес представляют экспозиции, посвящённые военному периоду. В них собраны: оружие, плакаты, листовки, документы, карты, предметы одежды и быта солдат. Многое из этого нашли ребята из Новороссийского центра поисковых работ. Его руководитель Дмитрий Нинуа может рассказать историю каждого экспоната и всё, что с ним связано.

Участники «Рассвета» признаются, что стилизованная реконструкция первых дней войны вызывает сильные чувства.

«Убеждён, чтобы молодёжь ценила то, что имеет, она должна понимать, какую плату заплатили их пращуры за свободную страну, за мирную жизнь», - подчеркнул глава Новороссийска Игорь Дяченко. Он отметил, что именно поэтому администрация города-героя уделяет такое большое внимание патриотической работе, в центре которой стоят ветераны Великой Отечественной войны.

В 4 часа утра у мемориального комплекса «Малая земля» 76 раз пробил колокол – ровно столько, сколько лет прошло с начала ВОВ. Наследники Великой Победы в благодарность своим дедам и прадедам зажгли 500 свечей памяти, присоединившись ко Всекубанской одноимённой акции.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск. Публикуется без правок и исправлений.