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В Геленджике отмечают День Государственного флага Российской Федерации

Утром жители и гости курорта встретили на Центральной площади города 30-метровое полотнище российского триколора, которое молодежь пронесла по набережной от Лермонтовской площади.

 Всех собравшихся на Центральной площади с праздником поздравил глава Геленджика Виктор Хрестин, после чего на главной сцене курорта выступили творческие коллективы муниципалитета. Каждый номер праздничной программы был пропитан чувством патриотизма и гордости за страну.

 Также на Центральной площади города для гостей праздника прошли различные мастер-классы, работала интерактивная зона «Люблю тебя, моя страна!», а волонтеры на набережной раздавали детям и взрослым флажки и ленточки триколора.

Стоит отметить, что вечером в Геленджике продолжится празднование Дня Государственного флага Российской Федерации.  В 19.00 на Центральной площади курорта состоится  праздничный концерт, а на летних дворовых площадках по адресам: микрорайон Парус, 24, ул. Полевая, 45а, ул. Островского, 19 пройдут различные тематические мероприятия. Кроме того,  на спортивной площадке по адресу: ул. Просторная, 6, покажут кино под открытым небом.

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