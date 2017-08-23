Археологи узнали имя матери первого ярославского князя — благодаря прокладке канализации

/Тема дня/

В центре Ярославле во время археологических исследований на месте прокладки канализации найдена свинцовая княжеская печать конца XII - начала XIII века, принадлежавшая супруге великого князя Владимирского Константина Всеволодовича и матери первого ярославского князя — благодаря этой находке мы теперь знаем имя княгини — Мария.

«В Древней Руси все лица, имевшие власть — князья и верхушка духовенства — имели собственные печати, которыми скреплялись официальные документы. Таких печатей домонгольской эпохи известно несколько тысяч, но печати, владелицами которых были женщины, крайне редки. Учёным известно лишь около двух десятков таких печатей», — говорит член-корреспондент РАН, заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков, ведущий специалист по древнерусской сфрагистике, который занимался атрибуцией находки.

Обнаруженная в Ярославле печать была найдена во время работ по прокладке канализационных труб к Митрополичьим палатам, древнейшему зданию в городе. Центр Ярославля, не так давно отметившего 1000-летие, является не только археологическим памятником федерального значения, но и объектом ЮНЕСКО. Поэтому все земляные работы здесь обязательно предваряются работой археологов.

В этот раз «улов» оказался значительным: группа археологов под руководством Аси Энговатовой помимо печати обнаружила фрагменты импортных стеклянных сосудов, а также остатки необычно большой для рубежа XII-XIII веков деревянной постройки. Эти находки дают археологам основания полагать, что в районе Митрополичьих палат, построенных в конце XVII века находился упоминаемый в летописях «княжий двор» первого удельного ярославского князя Всеволода (Иоанна) Константиновича — убитого в 1238 году в знаменитой битве с войсками Бату-хана на реке Сить.

Рядом с фундаментом этой деревянной постройки и была найдена хорошо сохранившаяся свинцовая печать с изображением святых Константина и Марии. Она происходит из культурного слоя, надежно датированного концом XII – началом XIII века.

На древнерусских княжеских печатях XII-XIII веков, объясняет Гайдуков, изображали святых покровителей князя, святых, в честь которых они получали своё крестильное имя. Изображение на печати двух святых - женщины и мужчины - указывает, что печать принадлежала женщине (второй святой указывает на мужа).

«Точная датировка печати и место ее находки позволяет с большой долей вероятности утверждать, что печать принадлежала княгине - супруге великого князя Владимирского Константина Всеволодовича (1186-1218)», — говорит ученый.

Константин Всеволодович – старший сын великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. Он княжил в Ростове и Новгороде, в конце жизни стал великим князем Владимирским. Его сын Всеволод Константинович стал первым удельным ярославским князем (княжил с 1210 по 1238 год). Его печать была найдена поблизости от Митрополичьих палат в 2010 году.

Его мать и жена князя Константина Всеволодовича, дочь смоленского князя Мстислава Романовича, до сих пор оставалась безымянной. Известно лишь, что после смерти мужа она постриглась в монахини и до смерти в 1220 году носила иноческое имя Агафья.

«Но изображение святой Марии на печати указывает, что ее звали Мария. Безымянная княгиня получила имя», — говорит Гайдуков.

«Свинцовые печати были необходимы — ими скрепляли важные юридические документы, например, связанные с распоряжением имуществом. Если у княгини была печать, это значит, что она, например, могла самостоятельно распоряжаться имуществом», — отмечает ученый.

Гайдуков подчёркивает, что находки таких печатей позволяют уточнить представления о статусе женщины в домонгольской Руси.

Источник: Пресс-релиз Института археологии РАН