Простая арифметика: сколько стоит собрать ребенка в школу?

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В преддверии 1 сентября эксперты Avito провели опрос и выяснили, какую сумму пользователи сайта планируют потратить на подготовку детей к новому учебному году.

В опросе приняли участие более 800 респондентов из разных городов России. Большинство – 54,7% – родители одного ребенка, 11% – двоих, 2,7% – троих и более детей.

Вне зависимости от количества детей, большинство респондентов готово выделить на подготовку к школе 5 000-10 000 рублей на каждого ребенка. В семьях с одним ребенком популярен также диапазон 10 000-20 000 рублей: этот вариант предпочли 26,3% опрошенных. Сумму, превышающую 20 000 рублей, планирует потратить минимальное число опрошенных в большинстве групп. При этом ограничиться 5 000 рублей собираются преимущественно многодетные семьи.

Стоит отметить, что годом ранее структура ответов была более однородной. Так, почти половина респондентов в каждой из групп закладывала в «школьный» бюджет 5 000-10 000 рублей, а около трети опрошенных с двумя и более детьми – менее 5 000 рублей.

Структура расходов

По мнению 52,6% респондентов, наиболее значительными расходами в структуре «школьного» бюджета станут затраты на приобретение школьной формы, спортивной одежды и обуви. В прошлом году аналогичного мнения придерживалось почти 80% опрошенных. Интересно, что в многодетных семьях доля расходов на школьную форму для младшего ребенка больше, чем для среднего и старшего.

Расходы на канцелярские товары и учебную литературу считают приоритетными 20,8% и 12,9% участников опроса соответственно. Возрастает также стоимость технических средств (калькуляторов, электронных книг и т.д.): если ранее их называли существенной статьей расходов 3% опрошенных, то сейчас – почти вдвое больше. При этом на расстановку приоритетов не влияют ни количество детей в семье, ни принадлежность школьников к определенной возрастной группе.

Как сэкономить?

Как и годом ранее, пользователи Avito ищут возможности сократить расходы на подготовку к школе. Более того, число рациональных пользователей немного увеличилось: если ранее экономить не планировали более 51% респондентов, то в этом году показатель сократился до 50,4%

Многие из тех, кто планирует сократить расходы, собирается искать необходимые товары на вторичном рынке, в том числе на сайтах объявлений. Подобной возможностью готовы воспользоваться 19,1% пользователей Avito – на 1% больше, чем годом ранее. Аналогичное количество пользователей, 19%, обратится к друзьям и коллегам, у которых есть дети старшего возраста. Помощь государства – единовременные выплаты, компенсации в рамках региональных программ поддержки многодетных семей – рассматривают 3,5% респондентов.

Дополнительное образование

Почти 80% опрошенных закладывают в «школьный» бюджет расходы на дополнительное образование. При выборе формата факультативных занятий большинство (49,5%) отдает предпочтение кружкам и секциям. 24,7% участников опроса, преимущественно родители старших школьников, планируют записать детей к репетиторам, а 23,3% – на подготовительные курсы при колледжах и университетах.

По мнению 52,2% респондентов, оптимальная стоимость дополнительных занятий не должна превышать 5 000 рублей в месяц. Увеличить бюджет до 10 000 рублей готовы 26,9%, а до 20 000 рублей – 14,8% опрошенных. 6,1% родителей планируют выделить на дополнительное образование детей более 20 000 рублей в месяц.