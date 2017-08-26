В Новороссийске американская белая бабочка грозит съесть площадь Героев

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Как сообщили информированные источники в правоохранительных органах, власти города-курорта Сочи начали активно применять статью 10.1. кодекса об административных правонарушений «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками». Активизация вызвана уничтожением реликтового леса завезенным вредителем.

Как сообщали СМИ самшитовые леса просто съедены. Стоит напомнить, что сегодня растительность Новороссийска медленно но верно поедает белая бабочка. Несколько месяцев назад ответственные за зеленые насаждения заявили о активизации борьбы с белой бабочкой. Однако, судя по сегодняшнему состоянию площади героев белая бабочка обыграла местных чиновников в сухую. Личинки падающие на голову прохожих тому вещественное доказательство. Местные жители говорят, что будет забавно если гусеница упадет за шиворот кому нибудь из высоких гостей приехавших поздравить город-герой с днём рождения.

Напомним, что примерно месяц назад официальные структуры заявили:

- В Новороссийске борются с американской белой бабочкой

От вредителя уже обработано 143 Га зелёных насаждений.

В настоящее время начата повторная обработка территории. Первая проходила в период с мая по июнь, когда появляется первое поколение гусениц, с июля по сентябрь (во время новой волны появления насекомого) опрыскивания специальными препаратами повторяют.

В этом году контракт на обработку 335,6 Га зелёных насаждений, расположенных в местах общего пользования, по итогам торгов управление ЖКХ заключило с ООО «Дезфокс». Компания применяет специальные средства – «Димилин» и «Сайрен». Все работы проводятся исключительно в ночное время, чтобы не доставлять неудобства жителям и гостям города.