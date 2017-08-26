/Тема дня/

По решению губернатора 26 августа в Краснодарском крае объявлено днем траура.

В регионе приспущены флаги, отменены массовые и развлекательные мероприятия и передачи в эфирах местных телеканалах.

По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора во всех храмах епархии совершены заупокойные богослужения, за которыми вознесены молитвы о погибших. В Екатерининском кафедральном соборе Краснодара панихиду по усопшим совершил глава кубанской митрополии.

Напомним, ДТП с автобусом, перевозившим вахтовых рабочих, произошло в пятницу утром в районе поселка Волна Темрюкского района. Автобус упал в море с четырехметровой высоты. В результате аварии погибли 17 человек, еще 33 получили ранения.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Тема дня

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

По решению губернатора 26 августа в Краснодарском крае объявлено днем траура.

В Геленджике перенесли празднования Дня города

Роскомнадзор разработал порядок подключения VPN-сервисов и поисковиков к госсистеме

В Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф.Ушакова прошел первый выпуск магистрантов!

Генерального консула Турецкой республики в Новороссийске поздравили с Днём рождения