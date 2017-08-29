В Новороссийске прошёл пятый этап спартакиады инвалидов «Паралимпийские кольца»

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На Суджукской косе 58 участников из 7 муниципалитетов Краснодарского края (Новороссийска, Анапы, Геленджика, Горячего ключа, Славянского, Крымского и Туапсинского районов), а также гостей города-героя приняли участие в соревнованиях по плаванию на открытой воде.

Соревнования прошли по инициативе Общественной организации Краснодарского края «Мир без границ», которую возглавляет депутат Государственной Думы РФ В.И. Синяговский и Совета молодых депутатов. Поприветствовать участников спартакиады пришёл глава города Новороссийска Игорь Дяченко.

- Вы - большие молодцы! Преодолевая трудности, вы стремитесь к победам в спорте, поэтому заслуживаете большого уважения и слов восхищения, - отметил глава города-героя. – Каждый год к соревнованиям присоединяются новые участники из разных городов, поэтому, уверен, что в будущем мы сможем гордиться тем, что в Новороссийске будет проходить не только краевая паралимпийская спартакиада, но и всероссийская.

И. Дяченко напомнил, что именно Новороссийск воспитал первого на Кубани параолимпийского чемпиона - Олега Шестакова, который на Параолимпийских играх в Лондоне завоевал золотую и серебряную медали в стрельбе из лука. Достойный пример для подражания!

Участников и гостей Новороссийской спартакиады поприветствовал помощник депутата Госдумы В.И. Синяговского, депутат Городской думы Новороссийска Максим Климов.

Напомним, в течение всего года в каждом муниципалитете проходят различные этапы спартакиады «Паралимпийские кольца».

Так, в марте в Геленджике прошло торжественное открытие и первый этап по паралимпийскому виду спорта – бочча. 39 участников из 7 муниципалитетов приняли в них участие (главный судья - Снигирёв Герман Георгиевич). Затем эстафету подхватил Горячий ключ по пауэрлифтингу. Здесь уже выступали 40 спортсменов (главный судья - Бычков Владимир Иванович). В мае в Новороссийске прошёл следующий этап по плаванию, где участвовало 70 спортсменов (главный судья – Кобзев Владимир Викторович). В станице Северской на 4 этапе по легкой атлетике собралось 75 участников (главный судья – Пустовойтенко Виктор Сергеевич). И вот, наконец, сегодня состоялся 5-ый этап – плавание на открытой воде.

В конце сентября в Славянске-на-Кубани пройдут соревнования по настольному теннису, а в ноябре в Новороссийске после фестиваля творчества запланирован гала-концерт с подведением итогов и награждением лучших спортсменов. Игорь Дяченко пообещал, что итоговое мероприятие город-герой обязательно проведёт на высочайшем уровне и пригласил всех участников и гостей «Паралимпийских колец» не оставить это событие без внимания.