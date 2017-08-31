Транспортную реновацию в Новороссийске проведут с учетом мнения пассажиров и перевозчиков

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В Краснодаре по поручению Губернатора Краснодарского края состоялось совещание под руководством Заместителя Губернатора Алексеенко А.А. Единственный вопрос на повестке дня, урегулирование проблем возникших в системе пассажирских перевозок города Новороссийска с учётом мнения населения и автоперевозчиков.

В совещании участвовали: Министр Транспорта Краснодарского Края Вороновский А.В., Глава города-героя Новороссийск Дяченко И.А. , Руководитель Ассоциации перевозчиков Депутат ЗСК Ковалюк М.А. и другие официальные лица.

Как рассказал нашему корреспонденту руководитель ассоциации перевозчиков депутат ЗСК Михаил Ковалюк приняты следующие решения :

1 . Создать общественный совет при Главе Новороссийска, который будет открыто обсуждать и выносить рекомендации по всем вопросам связанным вопросы с с пассажирскими перевозками включая развитие маршрутной сети , дисциплинарные вопросы и т.д. В состав совета войдут представители всех заинтересованных сторон. Администрация, предприниматели, общественные деятели.

2. Провести конкурс и в процессе его проведения по необходимости и с учётом мнения населения , готовности дорог , пассажиропотока скорректировать маршрутную сеть города. 3. Приоритет при конкурсном отборе будет отдаваться предпринимателям имеющих опыт и ранее работавших на этих маршрутах , обновивших свой транспорт (не более 10 лет) и выполнивших другие условия конкурсного отбора.

По итогам совещания, руководитель Ассоциации перевозчиков Депутат ЗСК Михаил Ковалюк заявил:

- Считаю что принятые меры будут способствовать налаживанию конструктивного диалога власти , населения и перевозчиков ( предпринимателей) и от лица предпринимателей хочу сказать Спасибо всем кто принял активное участие в этом вопросе и прежде всего Губернатору Краснодарского Края Вениамину Кондратьеву, вице- губернаторам Юрию Бурлачко, Андрею Алексеенко, Сергею Алтухову, главе города Новороссийска Игорю Дяченко , журналистам «Блокнот.ру» и «Муниципальной Новостной Ленты» и конечно всем простым новороссийцам , которые не смотря на множество негативных факторов и вопросов к перевозчикам , встали с ними рядом и высказали свою объективную позицию , которую власть услышала.