Геленджик присоединился к Всекубанской акции «Навстречу Чемпионату мира по футболу в городе Сочи»

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Символ акции – флаг – доставили по морю из города-героя Новороссийска. Церемония передачи флага состоялась на Центральной площади курорта. Открыл праздник парад спортивных делегаций сельских округов, спортивных школ, футбольного клуба «Спартак», общеобразовательных школ и клубов по месту жительства.

Всех присутствующих на мероприятии поприветствовали глава Геленджика Виктор Хрестин, заместитель Министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вадим Пермяков и мастер спорта России по футболу, серебряный призер Чемпионата России по футболу в составе команды «ЦСКА» (г. Москва) Алексей Бабенко. Переходящий флаг из рук новороссийского спортсмена принял глава Геленджика Виктор Хрестин. Затем он передал главный символ акции капитану геленджикской футбольной команды «Спартак» Станиславу Малороду.

Также в рамках мероприятия состоялась церемония вручения памятного футбольного мяча юному футболисту, победителю первенства Краснодарского края по футболу Генрику Тонояну. Завершился спортивный праздник молодежным фестивалем «Навстречу Чемпионату мира по футболу», а уже в 16.00 часов на стадионе средней общеобразовательной школы №6 пройдет турнир по футболу между командами спортивных школ. Стоит отметить, что в течение двух недель флаг акции побывает во всех сельских округах Большого Геленджика. Там пройдут различные спортивные праздники, соревнования и турниры.

16 сентября флаг акции будет передан Туапсинскому району.