Глава ПФР рассказал, как изменится размер пенсий россиян

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Руководитель ПФР Антон Дроздов сообщил, что федеральный бюджет России предоставит без малого 100 миллиардов рублей на доведение размера пенсий до величины прожиточного минимума, принятого в регионе.

Эту информацию он представил на встрече Дмитрию Медведеву.

Дроздов подчеркнул, что подлежат увеличению пенсионные выплаты почти четырех миллионов российских пенсионеров в шестидесяти девяти субъектах страны.

Также чиновник отчитался о плановом режиме выполнения всех распоряжений по его ведомству, в том числе и о своевременной разовой выплате в 5 000 рублей пенсионерам.

Необходимо отметить, что ПФР настоятельно не рекомендует получать информацию о надбавках и дополнительных выплатах для пенсионеров из соцсетей, где сейчас орудуют мошенники и появляется много ложной информации. К таковой, например, относятся объявления о надбавке за долгий срок нахождения в официальном браке или за детей, получивших высшее образование.

Источник: http://eer.ru/a/article/u130037/2017/09/08/62643