Глава ПФР рассказал, как изменится размер пенсий россиян
Руководитель ПФР Антон Дроздов сообщил, что федеральный бюджет России предоставит без малого 100 миллиардов рублей на доведение размера пенсий до величины прожиточного минимума, принятого в регионе.
Эту информацию он представил на встрече Дмитрию Медведеву.
Дроздов подчеркнул, что подлежат увеличению пенсионные выплаты почти четырех миллионов российских пенсионеров в шестидесяти девяти субъектах страны.
Также чиновник отчитался о плановом режиме выполнения всех распоряжений по его ведомству, в том числе и о своевременной разовой выплате в 5 000 рублей пенсионерам.
Необходимо отметить, что ПФР настоятельно не рекомендует получать информацию о надбавках и дополнительных выплатах для пенсионеров из соцсетей, где сейчас орудуют мошенники и появляется много ложной информации. К таковой, например, относятся объявления о надбавке за долгий срок нахождения в официальном браке или за детей, получивших высшее образование.
Источник: http://eer.ru/a/article/u130037/2017/09/08/62643