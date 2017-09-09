Из Тихорецка к Президенту страны

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Индивидуальный предприниматель из Краснодарского края опубликовал в соцсетях обращение к Президенту России о судебной системе. Заявление вызвало широкую дискуссию.

Публикуем обращение с сохранением орфографии и стилистики автора.

"ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К ПРЕЗИДЕНТУ РФ.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы знаем что Елена Хахалева прикрывала жуликов и воров которые приехали из Грузии на Кубань это Хахалев Р.О. И его двоюродный брат Терсенов Р.О. И много других людей которые с помощью судебной системы стали становится Кубанскими латифундистами, это происходило не только в Кавказском Новопокровском районах, а также в Кущевском, Ленинградском, Тихорецком районах, Славенске-на Кубани практически распространено по всей Кубани.

А в Кущевском районе это закончилось известной огромной трагедией, но как всегда наказаны были только пешки, а авторы трагических событий остались в тени. Пострадавшие обращались в местные суды общей юрисдикции, потом дело доходило до Краевого суда, и Краевой суд становился обычно на сторону жуликов и бандитов. Тысячи писем было отправлено лично Вам как гаранту конституции, защитнику прав жителей Кубани. На наш взгляд вы и на данный момент не знаете настоящего положения дел. Да конечно нам очень обидно что Кубанских землепашцев и предпринимателей судят «люди аффелированные с ворами», люди не имеющие высшего юридического образования. Нас удивляет почему наши письма не доходят до Вас, значит есть какой-то «фильтр» который не пропускал письма с конкретными жалобами жителей Кубани, с грубейшими нарушениями закона судебной системы. Представляете себе состояние большинства Кубанцев которые на своей шкуре испытали все прелести давления органов власти, силовых структур (участковые оперуполномоченные, инспектора по борьбе с экстремизмом, кураторы ФСБ которые служат не государству) прелести следственных изоляторов, не законно возбужденных уголовных дел. А Хахалевым, Терсеновым, Черновым, Шестопаловым, герою России Далуде, сын которого не очень уступает по земельным объемам латифундисту Хахалеву. По этому когда мы видим на экране «зеленую папочку» мы переключаем каналы на телевизоре. Если машина попадает в аварию за это отвечает водитель, если на судне случается трагедия за нее отвечает капитан, так почему-же за трагедии допущенные судьями не несет ответственности «капитан судебной системы Кубани» Не одно не законное судебное решение не могло пройти мимо Чернова А.Д. потому что не законно вынесенные решения не могли приниматься за спасибо, поэтому Чернов А.Д. как руководитель этой системы на Кубани должен нести полную ответственность за все, что происходит в этой системе.

Уважаемый Владимир Владимирович мы не родились в Питере и не живем в нем, мы не являемся вашими коллегами по бывшей работе или службы, мы не умеем отнимать и воровать как наши латифундисты, мы простые Кубанские пахари и предприниматели на наших горбах сидит очень много людей которые не чего не производят в этой жизни, и нам нужно только одно пусть не отнимают у нас землю, не рушат наши деревни и наши крестьянские устои и традиции, дадут спокойно работать и кормить наши семьи и тех кто работает с нами.

Требуем наведения порядка в судебной системе Краснодарского края, которая участвует в рейдерских захватах.

Жители Кубани."

Источник: https://www.facebook.com/vladimirsps/posts/1525767857517407