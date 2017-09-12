Киносети снимают с проката фильм Алексея Учителя «Матильда» из-за угроз

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Объединённая сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» приняла решение не показывать фильм Алексея Учителя «Матильда» из-за угроз.

«В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя «Матильда»... и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство объединённой сети «Синема парк» и «Формула кино» приняло решение отказаться от показа кинокартины», — сообщает oper.ru со ссылкой на РИА Новости.