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Киносети снимают с проката фильм Алексея Учителя «Матильда» из-за угроз

Объединённая сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» приняла решение не показывать фильм Алексея Учителя «Матильда» из-за угроз.

«В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя «Матильда»... и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство объединённой сети «Синема парк» и «Формула кино» приняло решение отказаться от показа кинокартины», — сообщает oper.ru со ссылкой на РИА Новости. 

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Категория: Новости / Тема дня

Просмотров: 78 Комментариев: 1
  1. Сергей956 12.09.2017 22:15 Ответить
    Товарищи, время КПСС уже прошло. В те времена нас заставляли шельмовать Солженицина, не позволяя прочитать его романы, а сейчас предлагают охаять Матильду, не позволяя посмотреть этот фильм. Может хватит уже вспоминать времена КПСС и восхвалять неудачника императора?
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