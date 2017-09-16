Как сдать ЕГЭ и ОГЭ на 100 баллов и не потерять интерес к знаниям?

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В рамках ММКВЯ состоялся круглый стол на тему «Как сдать ЕГЭ и ОГЭ на 100 баллов?», участники которого – педагоги из Москвы и Московской области – поделились опытом подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. У каждого, как оказалось, свои рецепты и секреты.

Формулы успеха Например, Елена Носова, учитель физики московской школы № 2120, тщательно проанализировала результаты учащихся по ОГЭ за этот год, акцентируя внимание на самых сложных заданиях, с которыми не справляется большинство выпускников 9-х классов. Она выделила самые распространенные ошибки, допускаемые учащимися в таких задачах, и на этом построила подготовку к экзаменам. В результате один из ее учеников набрал максимальные 40 баллов за ОГЭ по физике. Одним из самых сложных предметов на выпускных экзаменах является информатика: высокие баллы по этому предмету способны получить немногие. Преподаватель ИКТ школы № 4 Щелковского района Московской области Вячеслав Смольняков объясняет это двумя причинами: недостаточной математической базой учащихся и отсутствием у них логического мышления. Следовательно, развитию этих качеств должны уделять внимание учителя информатики. Сам Вячеслав Смольняков руководствуется при подготовке к ГИА рекомендациями специалистов ФИПИ, в соответствии с которыми учащиеся делятся на 4 группы в зависимости от уровня знаний, и в этом случае ребятам предлагаются дифференцированные задания. Но если информатика и физика – это предметы по выбору, то русский язык обязателен для всех выпускников, сдающих ОГЭ и ЕГЭ. Не случайно среди выступавших на этом круглом столе было особенно много преподавателей-словесников, которые делились своими наработками.





Источник: https://drofa-ventana.ru/material/kak-sdat-ege-i-oge-na-100-ballov-secrets/?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=mmkvya-2017-post-release