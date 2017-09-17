"Золотые" медали будут выдавать по результатам ЕГЭ

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Результаты единого государственного экзамена должны учитываться при выдаче медалей по окончании школы, считают в Общественном совете при Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

По мнению председателя Совета, ректора Московского городского педагогического университета Игоря Реморенко, степень объективности ЕГЭ в настоящее время настолько высока, что стоит рассмотреть возможность синхронизации медалей с результатами единого государственного экзамена. Так было в советское время, когда медаль давала преимущество поступления в вуз, если на первом экзамене была отметка «отлично».

Член Общественного совета, абсолютный победитель конкурса «Учитель года России» 2013 года Андрей Сиденко предложил увязать выдачу медали с успешными результатами государственной итоговой аттестации по всем заявленным предметам и определенным пороговым значением единого государственного экзамена. В пример он привел опыт Москвы, где, в числе прочего, для получения медали необходимо на ЕГЭ по трем предметам набрать в сумме более 220 баллов.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов считает, что условия вручения медалей должны быть прозрачны и понятны и детям, и родителям. «Важно, чтобы они не использовались в корыстных целях. Честный ЕГЭ привел к тому, что учащиеся сразу замечают и сами реагируют на любые формы некорректного оценивания по дополнительным критериям. Тем более в ситуации с медалями, которые заносятся в портфолио и учитываются при поступлении в вуз», - отметил он.

Члены Общественного совета, со своей стороны, заявили о готовности проанализировать имеющуюся практику и представить аргументированные предложения по включению результатов ЕГЭ в число критериев выдачи медалей.

Сергей Кравцов заверил, что Рособрнадзор открыт к диалогу и готов аккумулировать предложения экспертов для представления и обсуждения на Общественном совете при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Сообщает пресс-служба Рособрнадзора.



