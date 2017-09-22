На постаменте памятника Калашникову изобразили чертеж немецкой штурмовой винтовки Шмайссера StG 44

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Скульптор Михаил Щербаков готов внести изменения в памятник Калашникову. Сообщает Радио Sputnik .

Ошибка скульптора памятника Михаилу Калашникову, окончательно развеяла миф о заимствовании идеи автомата АК-47. Об этом заявил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов. Автор скульптуры Салават Щербаков вместо чертежа AK-47 по ошибке изобразил на постаменте памятника чертеж немецкой штурмовой винтовки Шмайссера StG 44. По словам Кононова, благодаря ошибке видно, что АК-47 и винтовка Шмайссера совершенно разное оружие.

Памятник конструктору Калашникову открыли 19 сентября, в день оружейника, на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц Москвы. Никакого мифа ошибка скульптора не развеяла, миф расхож только среди дилетантов, уверен главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярёв. Свою позицию по скандальной истории с памятником он озвучил в эфире радио Sputnik .

«Миф этот расхож исключительно среди дилетантов, поскольку среди профессиональных оружейников ясность даже не нужно вносить в разбирательстве между первичностью немецких систем и автомата Калашникова. Такой проблемы просто не существует. Это очевидно для всех профессионально занимающихся оружием специалистов и для всех, кто способен их слышать, кстати. С моей точки зрения, здесь речь идет о кумулятивной ошибке и самого скульптора, который отнесся к проработке деталей монумента недостаточно тщательно. Особенно с учетом его прошлой ошибки опять же с оружием, опять же с советским и немецким, на Белорусском вокзале, там есть композиция, если я не ошибаюсь, "Прощание славянки" называется. Он не сделал выводов и наступил на те же грабли. Ну, и одновременно, конечно, и Российское военно-историческое общество не обеспечило, с моей точки зрения, должный контроль опять же, с точки зрения деталей, не основного элемента, на котором, скорее всего, сконцентрировалось внимание - автомат в руках конструктора, а обвязка, окружение. Это ошибка, безусловно, Я не хочу говорить об ответственности, это глупость. Очень важно то, что Российское военно-историческое общество оперативно отреагировало на указание на эту ошибку. Я считаю, наличие такого графического скульптурного элемента, как у нас получилось, немецкого образца, недопустимым на памятнике, который, в том числе прославляет отечественное оружие советское, российское. Это просто недопустимо. Поэтому, демонтаж - это совершенно верный ход. Более того, я не думаю, что какие-то глобальные проблемы возникнут по доработке этого элемента, либо декорирование его, либо удаление. Не думаю, что это проблема. Очень хорошо, что это сделано оперативно», - отметил эксперт.