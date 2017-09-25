Американист: США перед выборами в России усилят поддержку "агентов перемен"

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В МИД РФ заявили о возможном финансировании США протестных акций в России. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik напомнил, что с 2002 года США поддерживают пресловутых "агентов перемен", не откажут им и в этот раз.

В МИД РФ не исключают, что накануне выборов президента России Вашингтон направит часть средств на поддержку протестных акций в РФ, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

По его словам, МИД отслеживает эту ситуацию.

"В целом можно прогнозировать, что по мере приближения к выборам президента России попытки повлиять на нашу ситуацию, подточить стабильность изнутри не будут идти на убыль. Они усилятся. Нам надо подойти к этим процессам в прямом смысле слова во всеоружии", – сказал дипломат в ходе "круглого стола" в Совете Федерации.

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в эфире радио Sputnik напомнил, что уже в течение 15 лет США финансируют "агентов перемен" в России.

"Не будем забывать, что еще в 2002 году в США приняли пресловутый закон "О демократии в России". И это было задолго до того, как американцы начали обвинять нас в том, что якобы мы вмешиваемся в дела Соединенных Штатов, пытаемся повлиять на результаты их выборов. Так они сами каждый год в течение 15 лет выделяют, согласно только этому закону, 50 миллионов долларов на поддержку тех, кого сами же называют agent of change – "агентами перемен". Ничего нового они не могут придумать. Зная о том, что в следующем году начинается избирательный цикл в России, они будут еще больше поддерживать, финансировать этих пресловутых "агентов перемен", протестный электорат, который американцы очень любят. Сами русские этих персонажей ни на каких выборах никогда не изберут. Но именно их американцы и будут финансировать. И к этому нужно быть готовыми", – сказал Александр Домрин.