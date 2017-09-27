На Кубани разработают законопроект о выделении без торгов земли инвесторам, которые будут достраивать проблемные дома

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Поручение о создании соответствующей рабочей группы дал сегодня Вениамин Кондратьев в ходе встречи с дольщиками.

В совещании приняли участие заместитель главы региона Андрей Алексеенко, депутат Государственной думы, руководитель рабочей группы партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александр Сидякин, представители правоохранительных органов, администрации края, дольщики.

Как отметил Вениамин Кондратьев, проблемы дольщиков давно вышли на федеральный уровень. Сегодня в краевом реестре числится 821 обманутый дольщик, на 127 объектах затянуты сроки строительства на 9 и более месяцев – их покупатели также потенциально обманутые дольщики. Кроме того, 53% застройщиков работают с нарушением обязательств перед участниками строительства.

– Обманутые дольщики – это острая социальная проблема. Сегодня законодательство не позволяет жестко наказывать недобросовестных застройщиков. Необходимы меры, которые не просто решат проблему, а помогут в целом предотвратить понятие «обманутый дольщик», – обратился губернатор к присутствующим.

По словам депутата Государственной Думы, руководителя рабочей группы партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александра Сидякина, такая ситуация типична не только для Кубани. В целом по стране числятся около 1200 проблемных объектов и почти 100 тысяч дольщиков.

Как отметил, в свою очередь, Вениамин Кондратьев, недочеты в нынешнем законодательстве привели к росту числа обманутых покупателей недвижимости. Краевая власть держит вопрос на контроле, работает межведомственная комиссия, которая постоянно мониторит ситуацию, оказывает помощь людям в восстановлении прав на жилье. Вместе с тем, у региона нет возможности достраивать дома за счет бюджета, уточнил губернатор.

– Необходимо внести изменения в законодательство. Проработать возможность налоговых преференций – выделения земли без торгов – тем застройщикам, которые берут на себя бремя достраивать проблемные и непривлекательные объекты, – отметил глава региона.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края