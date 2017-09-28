Владимир Бекетов продолжит работу в Совете Федерации

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Бывший председатель краевого парламента продолжит работу в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Такое решение было принято депутатами ЗСК в ходе первой пленарной сессии.

По словам губернатора, под руководством Владимира Бекетова парламент Кубани стал одним из самых авторитетных и эффективно работающих законодательных органов России.

– Это человек-эпоха для нашего края, у него очень много учеников. Я тоже один из них и своим становлением обязан ему. Он чувствует людей и понимает, что нужно для нормальной жизни в крае, – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что во многом благодаря Владимиру Бекетову в регионе создана прочная и стабильная законодательная база, отдельные инициативы, принятые на региональном уровне, впоследствии стали федеральными. Прежде всего, речь идет о «детском законе».

– Это была позиция неравнодушного человека. Человека, которому не все равно. Уверен, его огромный опыт и энергия позволят и дальше добиваться высоких показателей социально-экономического развития региона, – подчеркнул глава края.

Владимир Бекетов поблагодарил губернатора и всех депутатов за совместную работу, отметив, что всегда ощущал поддержку коллег в своей деятельности.

– Понимаю все полноту ответственности, представлять Законодательное собрание края – это очень почетно, буду делать все, чтобы достойно работать, чтобы те задачи и проблемы, которые стоят, решались, – отметил Владимир Бекетов.