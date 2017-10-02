Геленджикские шеф-повара сошлись в кулинарном поединке

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На курорте в рамках Недели гостеприимства, организованной Некоммерческим Партнёрством «Содействие в развитии курорта Геленджик», выбрали нового обладателя «Золотого половника».

В профессиональном конкурсе шеф-поваров приняли участие четверо мастеров своего дела – представители кафе «Казачий курень» и «Хата Казака», ресторана «Хуторок» и ресторана-пивоварни «Натюрлих».

В рамках первого этапа конкурса членам жюри были представлены готовые холодные блюда. Затем кулинарные гуру создавали свои вкусные шедевры прямо на глазах у коллег и строгого жюри. На приготовление блюд каждой команде отводилось по 30 минут. Фантазию участников конкурса ничем ограничивать не стали, поэтому по итогам этого этапа конкурса на суд жюри были представлены «Завтрак аристократа» - хрустящая булочка с чернилами каракатицы, базиликовым муссом и лососем собственного приготовления, драники из топинамбура, рыбный сет и ризотто со сладкой паприкой, лисичками и тигровыми креветками.

Кроме того, в рамках конкурса шеф-повара прошли профессиональное тестирование.

Оценивало участников конкурса жюри под председательством Президента Национальной гильдии шеф-поваров России Александра Филина.

По итогам всех конкурсных испытаний лучшим шеф-поваром Геленджика был признан Александр Нерода, а главный приз конкурса – «Золотой половник» – в течение года будет находиться в ресторане-пивоварне «Натюрлих».

Напомним, что Неделя гостеприимства в Геленджике проходит с целью повышения качества обслуживания и престижности туристских профессий, привлечения квалифицированных специалистов, пропаганды достижений и передового опыта в индустрии туризма.

В рамках мероприятия на курорте, помимо битвы шеф-поваров, состоялись профессиональные конкурсы среди горничных, администраторов и официантов, а также различные мастер-классы.