Голодец: В этом году в Правительстве прививочная кампания начинается с 5 октября.

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В этом году мы планируем, что пройдут вакцинацию около 60 миллионов человек и это позволит нам предупредить серьёзное развитие эпидемии. Когда мы говорим о прививочной кампании, очень важно помнить, что грипп был и является во всём мире очень серьёзным заболеванием, которое может иметь летальный исход. И об этом никогда нельзя забывать. Поэтому мы проводим очень серьёзную информационную работу с работодателями, руководителями образовательных учреждений, мы вводим специальные режимы по предупреждению, профилактике и правильному поведению во время начала эпидемии. Сообщила Ольга Городец на совещании с вице-премьерами которое провёл Дмитрий Медведев.

В прошлом году нам успешно удалось справиться с гриппом только благодаря серьёзнейшим мерам, которые мы приняли и на уровне государства, и на уровне каждого региона и каждого учреждения.

Мы надеемся, что в этом году работа, которую мы начали (а мы приступили к ней в начале лета, когда согласовывали и вид поступившей вакцины, и правила вакцинирования по всей территории Российской Федерации), принятые меры будут успешными. Но сейчас очень многое зависит от отношения каждого человека в нашей стране к вакцинации. Вакцина бесплатна, абсолютно доступна во всех субъектах Российской Федерации, и по-настоящему осмысленное отношение к вакцинации позволит нам предотвратить тяжёлые случаи, которые, к сожалению, касаются и самых сложных групп населения: детей, пожилых людей, людей в трудоспособном возрасте с хроническими заболеваниями. Завершила своё выступление О. Городец.