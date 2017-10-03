В рамках региональной недели Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский провел прием граждан в Новороссийске

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Адресная работа с жителями Кубани является одним из основных направлений деятельности в работе депутата Государственной Думы, избранного от Краснодарского края. Такая работа активно ведется Владимиром Синяговским на территории всего 49 избирательного округа.

Так, в рамках очередной региональной недели, член фракции «Единая Россия» Владимир Синяговский провел прием граждан в городе Новороссийске.

Многие жители города-героя Новороссийска пришли в приемную с самыми наболевшими проблемами. С каждым обратившимся Владимир Синяговский провел подробную консультационную беседу и выработал алгоритм действий по всем заданным вопросам.

Такую помощь получил отец Виталий, который обсудил с депутатом вопросы строительства Кафедрального собора на Малой Земле.

Пришедшие на прием жители города Новороссийска, уже долгое время пытаются оспорить судебное решение по аресту земельных участков в поселке Мысхако, обратился за помощью. Владимир Синяговский внимательно выслушал всех представителей инициативной группы за которыми стоят более 3000 жителей поселка Мысхако. После детального изучения юридической стороны проблемы, с инициативной группой договорились о новой встрече и готовности депутата сопровождать вопрос в Федеральных структурах.

У жительницы Восточного района оказался целый ряд вопросов связанных с реконструкцией дороги по Сухумийскому шоссе:

к государственной компании «Автодор» по вопросу безопасности движения пешеходов (вдоль вырытых котлованов) и отсутствию временных тротуаров на большом участке шоссе,

к администрации Восточного района города по антисанитарному состоянию прилегающей территорий и нежеланию главы района А. Гурского слышать проблемы людей и решать их.

к управлению транспорта по недостаточному количеству автобусов и систематическому нарушению графика их движения.

А главная проблема связанна с безопасностью людей проживающих в домах прилегающих к реконструируемому шоссе.

Депутат незамедлительно обратился к руководству города и «Автодора» о необходимости в кратчайшие сроки выполнить законные требования избирателей. По его инициативе 3 октября 2017 года состоялось выездное совещание по результатам которого будет подготовлен план мероприятий, а сроки выполнения будут находится на личном контроле Депутата.

На прием к депутату идут не только с проблемами, но и со словами признательности.

Так инициативная группа, во главе с Андреем Романченко, пришла к Владимиру Синяговскому со словами благодарности. Ранее Депутат оказал им содействие при оформлении права собственности на комнаты в общежитии в поселке Мысхако.

Владимир Синяговский также услышал слова благодарности за помощь в проведении ремонтных работ в медицинском учреждении от главного врача ФГБУЗ НКЦ ФМБА России Н.А. Чугуновой. Нина Александровна пригласила Владимира Синяговского на юбилей лечебного учреждения, который состоится 3 ноября 2017 года в Городском театре,в качестве почетного гостя.