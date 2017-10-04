В Новороссийске торжественно открыли памятник хамсе

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Идею в жизнь удалось воплотить благодаря усилиям главы города-героя Игоря Дяченко, депутата Государственной Думы РФ Владимира Синяговского, скульптора Александра Суворова и, конечно, самих новороссийцев, которые без преувеличения считают хамсу одним из символов Новороссийска.

Оригинальный памятник этой маленькой промысловой рыбке занял своё почётное место на 4-ой очереди набережной Новороссийска. Если смотреть в открытое море со стороны бухты, то памятник хамсе расположен на фоне другого символа города-героя мемориала «Малая земля».

По воспоминаниям старожил Новороссийска, хамса не раз спасала жителей города от голода, особенно в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на ожесточённые бои, с риском для жизни рыбаки перевыполняли план по заготовке рыбы.

- Хамса всегда занимала у новороссийцев особое место, - поделился председатель Общественной палаты Новороссийска Сергей Цымбал. – Я помню ещё рассказы моей бабушки о том, как было много рыбы в Цемесской бухте. Её всегда любили, готовили из неё различные блюда. Замечательно, что с открытием памятника город открывает и новую историю хамсы: в этом году планируется провести первый фестиваль хамсы. Уверен, что он понравится не только жителям, но и гостям города.

До начала путины осталось не очень долго ждать. Новороссийск соскучился по любимому лакомству, когда буквально все рынки и ярмарочные ряды в городе заполнятся этой рыбкой, дегустировать которую можно не отходя от прилавка. Теперь её увековечили в памятнике!