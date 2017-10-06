Тунец
Энергетическая ценность (100 г): 184 ккал
В тунце совсем мало жира, зато много белка и почти все аминокислоты, которые нужны для активной жизни. Благодаря низкому содержанию углеводов тунец способствует быстрому похудению (чем больше простых углеводов, тем больше жиров откладывается на нашем теле). Периодические разгрузочные дни с включением в меню рыбы могут улучшить обмен веществ.
Грейпфрут
Энергетическая ценность (100 г): 42 ккал
Грейпфрут содержит особое вещество — нарингин, которое дает плоду горький привкус и ускоряет обмен веществ, что приводит к потере веса.
Шампиньоны
Энергетическая ценность (100 г): 27,4 ккал
Количество аминокислот в грибах, не уступает мясным блюдам, а вот калорийность в несколько раз ниже. Хозяйкам на заметку: отдавайте предпочтение более нежным молодым грибам, шляпкам, а не ножкам (так как в них меньше питательных веществ), а во время приготовления очень мелко режьте.
Свекла
Энергетическая ценность (100 г): 43 ккал
В свекле содержится рекордное количество элемента бетаин. Он окисляет жировую клетку, которая впоследствии истончается, и перестает подпитываться. К тому же бетаин активизирует метаболические процессы в организме, увеличивая скорость обмена веществ. Но и это еще не все. Мало того что свекла способствует снижению веса, так еще и не позволяет в дальнейшем его набрать, блокируя образование жировых клеток.
Авокадо
Энергетическая ценность (100 г): 160 ккал
Авокадо содержит мало углеводов, но обладает высокой энергетической ценностью. Чувство сытости от одного плода просто феноменальное, что в итоге позволяет значительно «сэкономить» на обеде. Оно легко усваивается и богато питательными веществами.
Тыква
Энергетическая ценность (100 г): 26 ккал
В тыкве высокое содержание витамина Т, который способствует ускорению метаболизма и быстрому перевариванию пищи. Обратите особое внимание на тыквенные семечки. Это настоящий кладезь магния и протеинов и отличный союзник для тех, кто борется с бессонницей.
Чернослив
Энергетическая ценность (100 г): 240 ккал
Всего 5 сушеных плодов на 13 % покрывает потребности организма в клетчатке. Чернослив улучшает процесс прохождения еды по пищеварительной системе, что немаловажно при борьбе с лишними килограммами.
Имбирь
Энергетическая ценность (100 г): 80 ккал
Основная ценность имбиря для худеющих — его способность усиливать выработку тепла и ускорять обменные процессы в организме. В нем содержится гингерол, который способствует ускорению пищеварения.
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8 продуктов, которые помогут сбросить лишнее
Каждый человек, который хоть раз в жизни сидел на диете, знает нехитрую истину: если хочешь похудеть, нужно правильно питаться. От некоторых продуктов вес стремительно увеличивается, но есть и те, что способствуют похудению.
Источник: https://subscribe.ru/digest/health/diets/n62764855.html