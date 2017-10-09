В Новороссийске приступают к реализации программы платных парковок

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Это важный и эффективный этап развития транспортной инфраструктуры города, который повысит конкурентоспособность, общественную и инвестиционную привлекательность Новороссийска в целом, а также снимет ряд проблем, связанных с организацией движения и правилами парковки в частности.

Управлением транспорта и связи администрации муниципального образования город Новороссийск проведено обследование улично-дорожной сети. Анализ результатов показал следующее: 80% всех припаркованных автомобилей используют для этого проезжую часть; 15% - паркуются частично на проезжей части и тротуаре; 5% - полностью на тротуаре. При этом доля автомобилей, припаркованных с нарушениями ПДД, достигает 45%.

На сегодняшний день в городе определено 23 первоначальных участка, на которых планируется организовать платные парковки. Приоритетными определены улицы Новороссийской Республики и Коммунистической, а также Ж/Д вокзал. Общее количество парковочных мест составит более 2 611 в составе улично-дорожной сети города и 150-200 парковочных мест ограниченных шлагбаумами.

Внедрение платного парковочного пространства повлияет на повышение скорости движения на 10-15%, уменьшит количество правонарушений, связанных с неправильной парковкой, создаст новые рабочие места и увеличит доходы муниципалитета. Кроме того, это скажется на экологической обстановке.

Для удобства водителей будут доступны несколько способов оплаты парковки автомобиля: в паркомат банковской картой, через мобильный телефон посредством SMS платежа, через WEB-приложение в смартфоне или планшетном компьютере и ручные кассовые аппараты у контролеров. Контролировать все процессы будет диспетчерский центр.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск