В 2018 году пенсии россиянам будут повышаться в три этапа

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В 2018 году пенсии в России будут повышаться в три этапа - в январе, апреле и августе. При этом каждый раз - для новой категории. И если в первом и четвертом месяце года будет проведена индексация, то в восьмом месяце пенсии пересчитаются автоматически за счет повышения трудового стажа у работающих пенсионеров. Деньги на повышение пенсий в следующем году в проекте федерального бюджета Кабинета министров уже заложил.

Неработающие пенсионеры станут получать проиндексированные на процент инфляции пенсии уже с первого января, а не с первого февраля, как в этом году. Обычно он исчисляется после заключения Росстата. Однако в этом году правительство решило, что пенсии надо индексировать ранее.

«Было принято решение проиндексировать пенсии на 3,7 процента с 1 января 2018 года. Сделать это раньше с тем, чтобы обеспечить более значимый прирост реальных пенсий в следующем году», - прокомментировал решение властей глава Минтруда Максим Топилин.

При этом стоит сказать, что изначально правительство хотело заложить прибавку в 4 процента. Таким был прогнозный уровень инфляции. Однако по факту он будет еще ниже, чем проиндексируют пенсии - в пределах 3 процентов. Сейчас средний размер страховой пенсии по старости городе Новороссийске равен 12732,11 рублей, а после индексации он составит 13203,20 рублей. В среднем пенсионерам прибавят по 400 рублей. Второй раз пенсии проиндексируют в апреле следующего года. Повышение коснется тех, кто получает социальную пенсию от государства.

Прибавка будет сделана на уровне 4,1 процента. А в августе 2018 года вырастет пенсия у работающих пенсионеров. Но, не за счет индексации, а из-за увеличения на год трудового стажа.

Источник: ПФР