"Пятница 13-е" в Геленджике стал счастливым днём для журнала "PRO-Курорт"

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13 октября 2017 года в конференц-зале отеля "Приморье", не смотря на мистическую дату "пятница 13-го", состоялась торжественная презентация нового проекта - народного интернет-журнала "PRO-Курорт".

Представители бизнес-элиты курорта, руководители и маркетологи предприятий санаторно-курортного комплекса Геленджика с заметным любопытством ждали начала презентации. Определённая интрига была задумана организаторами ещё в момент вручения бланка приглашения, на котором колоритный и добротный Черномор Иваныч - местный житель с авоськой, и изысканный и утонченный Мегаполис Петрович - гость города курорта, с чемоданом (как позже их представали всем присутствующим) уверяли приглашённых что им "Понравится!". И понравилось!

Как оказалось, эти "персонажи", в дальнейшем, оказались не только главными действующими лицами, но и ведущими мероприятия.

И вот прозвучала музыкальная отбивка и вечер начался! Автор проекта, Егоров Петр, после приветствия рассказал об идеях и целях народного журнала "PRO-Курорт".

Важно, что подметил автор, журнал является не только информационным порталом о Геленджике, но и официально зарегистрированным электронным СМИ.

Его основой служит Каталог, где на сегодняшний день собрано более 4500 объектов, разбитых на категории, интересных, как для гостей города (где разместится, где поесть, где отдохнуть), так и для местных жителей, (вся торговля, бытовые услуги, куда пойти с детьми и другие). Каждая рубрика включает в себя для удобства подкатегории, которые приводят к карточке объекта или услуги.

В журнале ещё масса интересных и полезных разделов: форум, лента новостей, афиша праздничных мероприятий.

А ещё Черномор Иванович и Мегаполис Петрович приготовили для всех посетителей специальный раздел с подробными обзорами и статьями о "наболевших" вопросах, о том, что так часто волнует нас с вами, с чем каждый сталкивается в повседневной жизни. Этот блок, как рассказал автор проекта, будет наполняться с помощью посетителей сайта www.kurort-pro.ru , т.е. каждый из вас вполне может стать "народными журналистами", оставить запрос на почту pro-kurort@mail.ru .

Отдельный блок авторы отвели для акций и спецпредложения партнеров проекта. Кстати, ряд партнеров народного интернет-журнала "PRO-Курорт" уже представили гостям. Ими стали:

Директор Некоммерческого Партнерства " Содействие в развитии курорта Геленджик" Елена Бауэр пожелала интернет-журналу" успеха:

"Амбициозный проект, но очень нужный Геленджику. Очень надеюсь, что ваше мощное начало продолжится в поступательном развитии, а мы со своей стороны готовы оказать всяческую поддержку"





Не остались гости и без подарков - счастливчики получили подарки от партнёров и фирменные сертификаты от журнала.

Отель Приморье - благодарим за предоставленную возможность провести в комфортных условиях этот вечер,

"Кубань-Вино"- благодарим за предоставленные вина: марки «Шато Тамань» (Chateau Tamagne), и «ARISTOV», в качестве угощения гостей и подарков.

Магазин "Л'Этуаль" - благодарим за предоставленные подарки.

По окончанию вечера всех гостей пригласили на набережную, где красочный фейерверк возвестил всем в Геленджике - народный интернет-журнал "PRO-Курорт" запущен!