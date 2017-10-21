Сколько должно быть проверок, чтобы бизнес был честным?

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Наталья Костенко у себя на страницах Фейсбуке сообщила о начале обсуждения в Госдуме, наверно, самой важной реформе государственных структур...

"Сегодня в Госдуме будет дан старт обсуждению внедрения важнейшей реформе в стране – контрольно-надзорной деятельности на всех уровнях власти – федеральной, региональной и муниципальной. Закон разрабатывал почти два года Минэк. Главная суть предлагаемых изменений – введение риско-ориентированного (выявление реальных угроз) и профилактического (пока внятных разъяснений в этой части нет) подходов при организации проверок. Речь идет в первую очередь о проверках бизнеса. Сейчас у нас 40 только федеральных ведомств-контролеров. И в их работе применяется, так называемый «палочный» подход, когда главными критериями эффективности работы проверяющих структур являются – количество проведенных проверок и количество наложенных штрафов. На новом этапе главным показателем эффективности должен стать снижение количества предотвращенных аварий, снижение смертности или травм на производствах. В новой модели будет широко использоваться big data. Будет минимизировано число проверок с выездом на место. По данным Минэка, 12 из федеральных контролеров готовы уже с 2018 г. перейти на новый формат работы. В рамках реформы, рассчитанной до 2025 г. будет проведен пересмотр требований (сейчас – более 2 млн), часть предлагается отменить, а штрафовать только за те, которые будут опубликованы на сайтах ведомств (это касается всевозможных тайных внутренних разъяснений, которые так любят наши органы). Ведомства, которые после вступления в силу закона не реализуют новые подходы, будут лишены права проведения проверок. Вопросы, которые возникли при обсуждении: нужно создавать программу по переобучению всех контролеров, нужны средства на создание информационных систем в регионах и муниципалитетах – все это потребует дополнительных средств, хотя в ФЭО стоит – затрат не потребует. Ну и разработчики так старались угодить бизнесу, что не учли специфику работы бюджетных учреждений (школ, больниц, соцучреждений). Их главная проблема заключается в том, что наши федеральные органы власти на вводили новых стандартов, а средств на их реализацию не предусмотрели, поэтому они вынуждены оставаться самыми злостными нарушителями. И новая профилактическая и риско-ориентированная модель контроля не поможет решить эту проблему."