Новороссийск «отмечает» день без маршруток

/Тема дня/

Как сообщают информированные источники, сегодня с полудня автобусы малой вместимости уступили административному напору и оставили улицы Новороссийска. Сбылась мечта радетелей за экологически чистые троллейбусы и большие комфортабельные муниципальные автобусы, мерзкие маршрутки ушли. Но!

Не долго музыка играла, к огромному удивлению авторов транспортной реновации оказалось, что в Новороссийске нет муниципального транспорта. Пара десятков троллейбусов, помнящих Брежнева и пара автобусов, подаренных бизнесменами не способны вывезти на себе тысячи пассажиров. Стоит отметить, что ревностные борцы за комфорт пассажиров и соблюдение ПДД прикрыли глаза и не замечают чудовищного перегруза. В вышедшие на линию маршрутки набивается по 40 человек.

Как сообщают жители в пику митингующим в город завозят штрейкбрехеров из города где есть маршрут от …. площади до ….. семейного и трехзначные номера маршрутов.