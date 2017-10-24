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Новороссийск «отмечает» день без маршруток

Как сообщают информированные источники, сегодня с полудня автобусы малой вместимости уступили административному напору и оставили улицы Новороссийска. Сбылась мечта радетелей за экологически чистые троллейбусы и большие комфортабельные муниципальные автобусы, мерзкие маршрутки ушли. Но!

Не долго музыка играла, к огромному удивлению авторов транспортной реновации оказалось, что в Новороссийске нет муниципального транспорта.  Пара десятков троллейбусов, помнящих Брежнева и пара автобусов, подаренных бизнесменами не способны вывезти на себе тысячи пассажиров. Стоит отметить, что ревностные борцы за комфорт пассажиров и соблюдение ПДД прикрыли глаза и не замечают чудовищного перегруза. В вышедшие на линию маршрутки набивается по 40 человек. 

Как сообщают жители в пику митингующим в город завозят штрейкбрехеров из города где есть маршрут от …. площади до ….. семейного и трехзначные номера маршрутов.

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Категория: Новости / Тема дня

Просмотров: 513 Комментариев: 1
  1. Татьяна 24.10.2017 18:10 Ответить
    Прежде чем убирать маршрутки с улиц города, администрации нужно было подумать, как народ будет добираться домой после работы. А школьники? Как завтра детям ехать в школу, в городе ужас что творится.
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