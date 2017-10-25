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Сегодня маршрутки вернутся на улицы Новороссийска

По итогам встречи вице-губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского  с водителями маршрутных такси, не вышедших сегодня на линию, также присутствовали глава города Игорь Дяченко, председатель Общественной палаты региона Любовь Попова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик, председатель городской Думы Александр Шаталов, перевозчиками принято решение вернутся на работу. 

Напомним, что два дня водители и комерсанты протестовали против решения администрации Новороссийска провести транспортную ренновацию, загнав автобусы малой вместимости на неподготовленные улицы. Полтора суток город насодился в состоянии транспортного коллапса. 

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Категория: Новости / Тема дня

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  1. Житель 25.10.2017 20:17 Ответить
    Т.е пришлось вмешаться в ситуацию вице губернатору.
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