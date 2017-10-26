Сегодня Новороссийск простился Георгием Ильичем Канакиди

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Вчера Георгия Ильича Канакиди вспоминали на презентации Большого иллюстрированного биографического словаря «Персоны Новороссийска», где его имя увековечили в публикации. Сегодня глава города Игорь Дяченко, приветствуя гостей семинара по вопросам взаимодействия с национально-культурными объединениями и профилактики экстремизма, попросил почтить память этого человека минутой молчания, после чего отправился лично проводить в последний путь друга и соратника.

- Прекрасный друг, замечательный человек, о котором можно говорить бесконечно много. Тяжело, когда уходит из жизни человек, которому ты мог доверить любое дело и знал, что он не подведёт, - прокомментировал И. Дяченко.

Жители города знали Георгия Ильича по его добрым делам в общественной и трудовой жизни города, по вопросам национальной культуры, укреплению дружбы и взаимодействия между народами, проживающими на территории Новороссийска и не только.

Его любили и ставили в пример. За многолетний добросовестный труд Георгий Ильич был удостоен почетного звания «Заслуженный работник торговли Российской федерации», награжден медалью «Ветеран труда». Трижды избирали в Городскую думу Новороссийска IV, V и VI созывов.

Память о нём новороссийцы навсегда сохранят в своих сердцах.