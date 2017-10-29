Информационное поле - мысли после конференции

Наши партнеры журнал "Pro-курорт" предложили тему для дискуссии. Ниже мы разместили текст коллег. Живая тема. Ждем комментариев.

На днях посетил Конференцию - где на одной из дискуссионных площадок была тема: «Единое информационное пространство, как поле деятельности патриотического воспитания молодежи". Название сразу скажу - заставило задуматься.

Я смотрел в молодые лица присутствующих участников и понимал, что многие из них не до конца осознают - что они здесь делают?!

Информационное поле - тема для меня актуальна, так как из-за недостатка информации и я начал свой проект интернет-журнала "PRO-Курорт".

Так вышло, что у меня было ещё около получаса до начало работы экспертов и основных спикеров. Воспользовавшись моментом, я пообщался с ребятами - студентами КТЭK.

Мы вместе попытались понять: что такое информационное поле, и если ли оно в Геленджике?

Я задал вопрос - кто и что читает или смотрит из местных СМИ?

Как оказалось, местные газеты читал один из присутствующих, да и то, случайно, а местные новости - двое. Участники отметили, что технически довольно сложно смотреть местные новости, так как большинство людей имеют спутниковые тарелки, а местный телеканал вещает на аналоговом телевидении.

В результате: информационным полем Геленджика для молодёжи остаются социальные сети.

Наиболее популярная - "В Контакте", следующая идёт "Instagram", "Facebook" и замыкает список "Одноклассники".

Дальше мы пытались разобраться - что же вообще означает слово патриотизм. Для ребят это слово ассоциируется с Днём Победы и поздравлением ветеранов войны.

Могут ли они себя назвать патриотами? Да, практически все дали положительный ответ. Хотя, наверняка, было видно по глазам, некоторые подняли руки, чтобы не выделяться от других.

Преподаватель, которая сопровождала их, подняла тему: что такое комсомол? И выяснилось, что никто из присутствующих в аудитории молодых людей не знает значение этого слова. Конечно, не нужно биться в истерике и кричать - как это так?! Современная молодёжь другая, да и не все так гладко было в те времена, хотя, много было и полезных примеров. Здесь каждый делает свой выбор.

Прошло довольно много времени и некоторые уже начали собираться к выходу, когда появились эксперты. Первым из экспертов пришел заместитель председателя городского Совета ветеранов. Было видно, что все отнеслись к его участию с нескрываемым уважением, и в зале установилась тишина. Меня это, не скрою, порадовало. Это, в том числе, элемент патриотизма.

На нашей секции экспертами выступали: исполняющий обязанности начальника управления по делам молодежи города и представитель духовенства. Мне досталась ответственная роль модератора. Представив экспертов и докладчиков, мы перешли к основной части нашей встречи.

Сразу что бросилось в глаза - это уровень подготовки материалов. Было видно, чьи доклады были написаны с помощью преподавателей, и кто писал сам.

Запомнился доклад будущего преподавателя из Новороссийска, Полторыхина Павла. Он поднял необычную тему: "Инертный патриотизм". На мой взгляд, эта тема касается не только молодежи, но и всего нашего общества.

Суть в чем? Для некоторых патриотизм - это появление пару раз в год на знаковых мероприятиях. Так сказать, отметиться "для галочки". После того, как данный факт зафиксирован и выложен в соц. сетях - о патриотизме эти люди забывают до следующего подобного мероприятия. Бред? На мой взгляд да! Хотя, таких не мало.

Еще в своем докладе он затронул тему существования определенных сообществ в соц. сетях, которые сводят тему патриотизма к чему-то несерьезному, приуменьшают значения мероприятия и акции, а так же людей к ним причастным - ассоциируя все это со словом "Ватник". Выводы его доклада - информационное поле необходимо модерировать и молодежь ограждать от некоторых сообществ и авторов.

Отрадно - что Автор доклада выбрал эту тему, и видно, что изучил он её досконально.

Какие выводы сделал я для себя: информационным полем для молодежи безусловно является Интернет. С одно стороны, в этом нет ничего плохого. Огромное количество информации, оперативность и доступность - все это можно, и должно быть направлено в правильное русло. С другой - нельзя "с головой" уходить в сеть. Очень много в соц.сетях именно развлекательного контента, и его основной задачей является отвлечение молодого человека от насущных забот. Но это дело может поглотить, нанеся вред не только умственному развитию, но и психологическому состоянию человека.

Редакция журнала запускает социальный опрос на тему - какой информации не хватает современной молодёжи Геленджика? По результатам этого опроса подготовят ряд информационных материалов, подробных, основанных на конкретных примерах, статей и обзоров. Тем самым, попытаемся вместе помочь молодёжи с выбором источников получения информации.